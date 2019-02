Rodrigo Beleza pede a instalação de novo posto de coleta

DOAÇÃO DE SANGUE –

Vereador sugeriu a instalação de uma segunda unidade próxima a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, por ser uma área mais central e de fácil acesso.

Mariana Biork –

Pensando em facilitar e incentivar a mais pessoas doarem sangue, o vereador Rodrigo Beleza (SD) fez uma indicação ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal da Saúde, promova estudos que viabilizem a instalação de mais uma unidade do Posto de Coleta de Sangue, de preferência nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. A indicação, de nº145 de 2019, foi feita durante a última Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 18 de fevereiro.

Na tribuna, Rodrigo disse muitos munícipes já o procuraram na Casa de Leis queixando-se da dificuldade que encontram para doar sangue, mesmo com a existência do Posto de Coleta anexo ao Mini Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, devido a distância e horários, pois muitos trabalham em comércio ou indústria.

“É claro que devemos manter a Unidade de Coleta da Zona Norte, que vem fazendo um excelente trabalho, mas também pedir mais essa unidade, para atender mais e melhor a nossa população. Sempre são realizadas campanhas para a doação de sangue devido à alta demanda na Santa Casa e outros hospitais, porém os números nem sempre atendem as expectativas e a instalação de mais um posto de coleta mais próximo a área central, bem como de unidades como o AME e a UPA, por exemplo, facilitará para muitas pessoas a prática desse ato solidário”, disse o edil.

Para o vereador, a implantação da nova unidade próxima a Santa Casa seria estratégica, pois estaria próxima ao centro da cidade e diversas instalações de saúde do município. “Lembrando que, se não me falha a memória, o projeto inicial do posto de coleta de sangue era que ele seria construído em anexo a Santa Casa”, ressalta.

A Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga foi inaugurada no dia 5 de maio de 2017. Ela fica anexa ao Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte. A Unidade funciona por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Hemonúcleo de Ribeirão Preto e Santa Casa de Misericórdia do município.

Doação de Sangue

O voluntário em doar sangue, doação de medula ou ambos pode ir pessoalmente na unidade ou entrar em contato pelo celular (17) 98116-7145 ou pelo telefone 3426-7530, ramal 210. Para doar é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.

A doação pode ser feita às terças, das 15h às 18h; quintas, das 8h às 11h; e todo primeiro sábado de cada mês, das 8h às 11h. A doação de sangue é 100% voluntária e beneficia qualquer pessoa independente de parentesco com o doador.

Quem pode doar

Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até três doações ao ano e os homens quatro. Caso esteja tomando algum tipo de medicação, é importante levar o nome do remédio e apresentá-lo na unidade de coleta.

Não pode doar

Não é recomendada a doação nos seguintes casos: o candidato que teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade; portadores de hanseníase, malária, doença de chagas, HIV, diabetes ou câncer; quem tenha feito tatuagem ou colocado piercing nos últimos 12 meses; quem fez ou faz uso de drogas ilícitas ou mantém relações sexuais de risco; está com febre, gripe ou infecção; ingeriu álcool até três dias antes da doação, entre outros impedimentos.

Recomendações para a doação

Antes de doar é importante: dormir bem por pelo menos 6 horas; evitar jejum e fazer refeições leves e não gordurosas; evitar uso de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores; e não fumar uma hora antes