Secretaria de Esportes oferecerá aulas de tênis

GRATUITAMENTE – Proposta visa a formação de novos atletas na modalidade; popularizar o esporte em Votuporanga está entre os objetivos.

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga anuncia o início de uma nova modalidade esportiva: o tênis. O objetivo é formar novos atletas, especificamente na faixa etária de 7 a 11 anos de idade, e popularizar o esporte na cidade.

As aulas gratuitas serão oferecidas no CSU (Centro Social Urbano), onde fica o Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares”, Zona Sul da cidade. De acordo com o Secretário da pasta, José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro, o intuito é tornar acessível a prática da modalidade. “Votuporanga sempre teve tradição e bons resultados esportivos. Essa é mais uma conquista que será desenvolvida através da nossa escolinha de esportes que conta, hoje, com 3.624 alunos que frequentam 17 modalidades diferentes”.

Materiais

A Prefeitura fornecerá aos alunos os materiais para desenvolver o esporte, de maneira gratuita. Entre os itens, estão: raquetes, bolas, bambolês, mini redes de tênis e cones.

“Todos os objetos serão utilizados na iniciação à modalidade, que agregará hábitos saudáveis, um trabalho de coordenação motora, lateralidade e agilidade aos praticantes”, explicou o Secretário.

Inscrições

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na Secretaria de Esportes e Lazer, localizada na Rua Tomas Paz da Cunha Filho, nº 3556 – Bairro São João. Para mais informações, o telefone para contato é o (17) 3426-1200.