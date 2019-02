Idoso morre após carro bater em carreta tanque

O passageiro de um veículo Ford Fiesta morreu após o carro colidir na traseira de um tanque de água que estava acoplado em um trator na noite desta quinta-feira, 21 de fevereiro, por volta das 19h40.

O acidente aconteceu na Rodovia Vicinal Antônio Ponce Cervelheira, no quilômetro oito, que liga os municípios de Palmeira d’Oeste a Três Fronteiras.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, à vítima do acidente Alcides Batista, 73 anos, era morador de Palmeira d’Oeste, estava como passageiro no Ford Fiesta, que por impacto e morreu.

Segundo relatos para o boletim de ocorrência, o condutor do trator de 47 anos, confirmou para polícia que estava na grama ao lado da faixa da pista manobrando o trator para cruzar a vicinal quando houve a colisão, relatou ainda que estava aguardando os demais veículos passarem.

A Perícia esteve no local e o laudo irá esclarecer as causas do acidente, viaturas do Resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU fizeram o atendimento às demais vítimas.