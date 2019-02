Junior Lima traz para Rio Preto o projeto Manimal

Músico se apresenta na cidade neste sábado, com projeto de música eletrônica, em parceria com o DJ Julio Torres; Apresentação marcará a inauguração da casa noturna Vintage Club.

Mariana Biork –

Junior Lima, ex integrante da dupla Sandy & Junior, tem navegado por ondas eletrônicas há algum tempo. Primeiro integrou o projeto Dexterz em conjunto com Amon Lima e Júlio Torres (em hiato desde 2014) e agora, desde 2016, – novamente em parceria com Júlio Torres – está criando e trabalhando sob o nome de Manimal. A dupla se apresenta em São José do Rio Preto neste sábado, 23 de fevereiro, na inauguração da casa noturna Vintage Club. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet, no site do Guichê Web.

O novo projeto surgiu como resultado de um período em que os dois produtores apresentaram o programa Collab no Youtube, quadro no qual explicam o processo de composição e gravação de músicas enquanto interagem com outros artistas. Desses processos surgiram diversos sons voltados para a pista de dança, os quais eles gostaram e decidiram focar para continuar criando.

Manimal, que mistura música eletrônica, samples com bases sonoras e vocais intrigantes, marca a volta de Júnior aos vocais pela primeira vez desde o fim da dupla Sandy & Junior. O primeiro clipe da dupla, “Think About It”, conta com participações de Marco Luque, José Aldo, Carol Trentini dos artistas plásticos d’OSGEMEOS e de Ariel Goldenberg (de “Os Colegas”).

Com uma pegada diferente, trazendo influências do rock, disco e house music dos anos 70/80, que ganham vida nas mãos do Junior e sua guitarra, fica fácil reconhecer nas pistas quando algum DJ toca uma música da dupla, como o remix de “Human” e “My Life Is Going On”, abertura da série “La Casa de Papel”.

O duo acaba de lançar o videoclipe da versão acústica da música “Stay Close”. Em menos de três dias da divulgação, a canção já teve mais de 45 mil acessos no YouTube (atualmente, o vídeo conta com mais de 500 mil acessos). Este ano, o Manimal também inicia a produção de um novo disco.

Sobre as influências sonoras do projeto, os músicos destacam em suas entrevistas o som do Justice, “por misturar rock descaradamente em suas tracks”, Crazy P, o movimento disco dos anos 70, Soulwax e Daft Punk “pela modernidade e mistura de estilos”.

Com a agenda lotada de shows em todo o Brasil, a dupla promete um sempre interessante refresco e novos horizontes para a música eletrônica nacional. Juntos, os dois já fizeram vários sons que trouxeram participações de outros artistas brasileiros, como Maria Gadu, Lenine, Vintage Culture, Bruno Be, Cat Dealers, Felguk, Chemical Surf, Leo Ramos, Mahmundi, Elekfantz, entre muitos outros. Os próximos lançamentos do duo terão parcerias com o Chemical Surf, dupla de música eletrônica, e com Leo Ramos, vocalista da banda Supercombo.

Ingressos

Os ingressos para a apresentação podem ser comprados antecipadamente pela internet, no site da Guichê Web, ou na loja Óticas Diniz Prime, localizada no shopping Iguatemi São José do Rio Preto. As entradas estão sendo vendidas a R$40,00 feminino e R$50,00 masculino (valores de primeiro lote). A classificação etária é de 18 anos.

SERVIÇO

Manimal – Inauguração do Vintage Club

Avenida José Munia, 7030 – Vivendas.

Horário: a partir das 22h

Classificação: 18 anos

Ingressos: Guichê Web e Óticas Diniz Prime (antecipado) e na bilheteria da casa