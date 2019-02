Meidão quer manutenção nas escolas

Diante de reclamações apresentadas por pais de alunos sobre a falta de funcionamento de aparelhos de ar-condicionado e problemas na rede hidráulica das unidades de ensino do município, o presidente da Câmara de Vereadores, Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD) encaminhou uma solicitação à Secretaria Municipal da Educação, cobrando manutenção periódica em todos os prédios públicos do setor educacional.

De acordo com Meidão, compete ao poder público medidas que visem aperfeiçoar o seu sistema de ensino e a estrutura de suas unidades educacionais, com a finalidade de proporcionar aos alunos um aprendizado de primeiro mundo em todos os aspectos.

Ele apontou que, professores e pais de alunos estão reclamando sobre a situação de algumas unidades de ensino que estão apresentando problemas em sua estrutura, como nos aparelhos de ar-condicionado e na rede de água.

Diante disso, Meidão está cobrando da Secretaria uma manutenção periódica em todos os prédios da educação, para manter a qualidade do ensino ofertada aos alunos, bem como as condições de trabalho aos professores, sendo que, esse serviço deve ser realizado de forma constante por uma equipe destinada a essa finalidade. “Esse é um pedido justo em nosso entendimento, pois representa os anseios da população e a gestão participativa do governo municipal”, destacou Meidão.