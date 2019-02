Moradores de Três Fronteiras reclamam de água com terra e mau cheiro

Água com terra e mau cheiro.

Moradores evitam cozinhar com água das torneiras devido ao odor. Sabesp disse que ocorre variação constate na água captada de rio e que trabalha para resolver o problema.

Os moradores de Três Fronteiras (SP) estão incomodados com o mau cheiro e presença de terra na água que vem das torneiras.

Parte da água que abastece os moradores de Três Fronteiras (a 103,9 Km de Votuporanga) passa por uma unidade de tratamento que capta água do Rio Paraná e, segundo os moradores, a qualidade da água do rio prejudica o líquido que chega aos imóveis.

Ao lado da balsa de captação do rio há uma piscicultora. Segundo o responsável pelo estabelecimento, a criação de peixes não influencia na qualidade da água já que, por causa dos peixes, ele faz o controle do líquido com frequência.

“A gente faz análise de temperatura, transparência, oxigênio, PH, todas as análises necessárias para o cultivo de piscicultura. E a temperatura alta com baixa chuva e reservatório com nível mais baixo tem floração excessiva de algas que dão cheiro e gosto na água”, diz o piscicultor Emerson Esteves.

Em nota, a Sabesp disse que ocorre uma variação constante na água captada do rio e que a empresa trabalha para resolver o problema. Afirmou também que pretende desativar a captação de água do rio e, por isso, está perfurando poços.