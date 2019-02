DISE prende mais um por tráfico

Na noite desta sexta-feira (22) policias da DISE Votuporanga prenderam em flagrante delito o indivíduo O.H.O.S. de 36 anos de idade, vulgo “Tavinho”, morador na cidade de Nhandeara. O mesmo, segundo a Delegacia, já cumpriu pena pelo mesmo delito e estava sendo investigado. E recaia sobre ele a suspeita de que realizava tráfico de cocaína.

Policias contaram que Tavinho era muito precavido na distribuição de cocaína nas proximidades de sua casa. Entretanto no início da noite da última sexta, os policiais, de ‘campana’ perceberam um fluxo de pessoas, enquanto outra equipe permanecia afastada em local seguro para uma abordagem.

Durante a observação o indivíduo que foi identificado como sendo P.C.M., fez contato com o traficante, permanecendo poucos minutos do lado de dentro na residência de Tavinho. P.C.M. foi detido no momento em que saia para a rua, enquanto que Tavinho foi imobilizado do lado de dentro do portão, próximo da entrada da casa.

Durante revista pessoal, encontraram em poder de Tavinho certa quantia em dinheiro. Com o outro nada de ilícito foi encontrado, no entanto, reservadamente P.C.M. admitiu que se encontrava ali para comprar cocaína de Tavinho.

Nas buscas pelo imóvel, os policiais encontraram sob o telhado de uma edificação que fica na parede meia com sua casa, onde funciona uma loja de roupas, camufladas debaixo da calha que protege o telhado, dez trouxinhas de plástico branco, amarradas com nós, as quais somadas resultaram em cento e trinta e um invólucros de cocaína, embalados individualmente e prontos para a comercialização aos dependentes.

Além do entorpecente também foram apreendidos um telefone celular e dinheiro auferido com a venda de drogas. Assim sendo, deram voz de prisão à Tavinho sendo o mesmo conduzido à DISE onde foi autuado em flagrante delito pelo Delegado Titular Dr. Marcos Koji Yoshizaki, por infração ao artigo 33 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas). Tavinho permanecerá encarcerado e posteriormente será apresentado em audiência de custódio ao MM Juiz de Direito da Comarca de Nhandeara.