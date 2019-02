Musical ‘A Terra do Nunca’ terá apresentação especial neste domingo

Edição especial do Domingo é Dia de Teatro será na Feira do Livro, no Piso Térreo do Iguatemi São José do Rio Preto, às 16h.

Neste domingo (24), o espetáculo musical A Terra do Nunca, inspirado na obra Peter Pan, terá apresentação única no Iguatemi São José do Rio Preto. A edição especial do Domingo é Dia de Teatro, projeto do shopping que promove apresentações teatrais e musicais gratuitas, será na Feira do Livro, instalada no Piso Térreo, às 16h.

O elenco do Grupo Lígia Aydar promete muito encanto em uma viagem lúdica à terra do nunca. Sete artistas fazem parte desta montagem especial que conta com coreografias, músicas interpretadas ao vivo e muita diversão. Na história, após trazer de volta a primavera, a fada Sininho recebe a missão de ajudar um garoto em uma terra distante, mais conhecida como Terra do Nunca para derrotar um malvado pirata.

A apresentação na Praça de Eventos é para deixar a atração ainda mais interessante para o público. Ao final do espetáculo, os espectadores podem tirar fotos com os personagens.