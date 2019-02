João Fidélis –

“Essa visão de mundo, fundada na ideia artificialmente construída de que as diferenças biológicas entre o homem e a mulher devem determinar os seus papéis sociais, meninos vestem azul e meninas vestem rosa, (…) impõe notadamente em face dos integrantes da comunidade LGBT uma inaceitável restrição a suas liberdades fundamentais, submetendo tais pessoas a um padrão existencial heteronormativo incompatível com a diversidade e o pluralismo”.{Ministro Celso de Mello}

A homofobia entra na pauta nacional no momento que a mais alta corte do país , o Supremo Tribunal federal, analisa a questão.

Em tempos de diversidade sexual , valores como o respeito , a cidadania e liberdade de expressão muitas vezes são restringidos por pessoas guiadas pelo preconceito ou por seitas equivocadas.

Foi prazeroso ver os discursos dos que defendem a criminalização da homofobia de forma mais ampla e os que defendem o direito de subir aos púlpitos para condenar as minorias. Os postos de vistas foram apresentados com a retórica apropriada, no entanto, se bem atentarmos veremos que em muitas nações questões deste teor sequer precisaram chegar à suprema corte. Leis foram aprovadas para proteger as minorias e os que desrespeitam as leis são devidamente punidos. Por isso o Brasil como sempre anda atrasado e gastando o dinheiro do contribuinte com um fato que já deveria ter sido consumado.

O Ministro Celso de Mello , relator da questão, puxou a orelha de todos os que vêm se omitindo no legislativo. Aliás projetos importantes , de interesses de todos os brasileiros, muitas vezes são engavetados e esquecidos por interesses casuísticos. A dificuldade de se aprovar qualquer coisa no Congresso desanima os políticos de boa fé: uma vergonha.

Segundo Mello; “Versões tóxicas da masculinidade e da feminilidade acabam gerando agressões a quem ousa delas se distanciar no seu exercício de direito fundamental e humano ao livre desenvolvimento da personalidade, sob o espantalho moral criado por fundamentalistas religiosos e reacionários morais com referência à chamada ideologia de gênero”.

Realmente a constituição é clara em resguardar os direitos civis mas o Estado e os Congresso não fazem a sua parte. Teremos . com a reforma da previdência um decisivo teste da força do governo perante os parlamentares. Não se pode esperar mais.

jofideli@gmail.com