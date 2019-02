Pontos MIS divulga catálogo de filmes e oficinas

VOTUPORANGA – As exibições dos filmes começam a partir de março; novidade é catálogo de filmes de terror.

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga sediou na última quinta-feira (21/02), a primeira reunião dos Pontos MIS de 2019. O evento promovido pelo Museu da Imagem e do Som e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo reuniu representantes de diversas cidades da região. Entre os assuntos abordados estão o novo catálogo de filmes, as oficinas e as abordagens técnicas do Pontos MIS com as cidades que participam do projeto.

De acordo com a representante do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, Fabiola Cavalcanti, “houve uma nova avaliação para a renovação dos Pontos MIS nas cidades. Diferente do que era feito antes, não foi renovado automaticamente, foram avaliados a estrutura e o comprometimento das cidades para com o Pontos MIS e muitas ficaram de fora neste ano. Aquelas que continuam é porque demonstraram que têm condições de serem ainda melhores em 2019”.

Votuporanga continua fazendo parte da programação e contará com filmes, que serão exibidos a partir de março, da distribuidora Vitrine. A novidade é a distribuidora Fábulas Negras, em que o catálogo é todo de terror/horror, e também os filmes produzidos com incentivo do ProAc.

As oficinas, pré-estabelecidas para a cidade acontecerão nos meses de abril, junho, setembro e novembro, nas categorias fotografia, linguagem e história do cinema, direção cinematográfica e como fazer um filme.

Para a Secretária de Cultura e Turismo de Votuporanga, Silvia Stipp, “é uma possibilidade de levar o cinema até as pessoas, de forma gratuita, além da oportunidade de os munícipes participarem de oficinas na área de audiovisual, despertando interesse e, também, para que aqueles que já conhecem os assuntos abordados possam ter uma vivência na área”.

Estiveram presentes os gestores culturais municipais das cidades de Ouroeste, Monte Aprazível, Nipoã, Ilha Solteira, Santa Fé do Sul, Nova Grananda e Parisi. Em Votuporanga, a parceria existe desde 2016.

Pontos MIS

O “Pontos MIS” nasceu em 2011, com o objetivo de promover a difusão audiovisual, a formação de público e a circulação de obras cinematográficas. O Museu da Imagem e do Som (MIS) envia às cidades parceiras um programa de filmes para ser exibido gratuitamente e oficinas ao longo do ano com profissionais na área de cinema e fotografia.