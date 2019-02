Resumo das Novelas de 25 de fevereiro a 2 de março

O Sétimo Guardião

Segunda, 25 de fevereiro

Sóstenes não acredita em Murilo. Luz encontra o colar da Irmandade e o mapa de acesso à fonte. Sampaio se revolta com a proximidade de Murilo e Valentina. Adamastor desconfia de Marcos Paulo e Mattoso. Stella decide se mudar para a pousada de Ondina. Geandro se declara para Lourdes. Mirtes procura Mattoso.

Terça, 26 de fevereiro

Eurico inaugura a antena de telefonia em Serro Azul, e Valentina e Olavo discursam na cerimônia. Mirtes prepara seu site de notícias ofensivas. Geandro se surpreende com o comportamento de Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pensa em ficar com ele. Gabriel conversa com Murilo sobre sua paixão por Luz. Stella pede que Adamastor mantenha as bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se desespera ao encontrar Aranha desacordado. Sóstenes conta a Luz sobre sua conversa com Murilo.

Quarta, 27 de fevereiro

Machado convoca Milu para socorrer Aranha. Robério consegue copiar as chaves do casarão para entregar a Valentina. Júnior afirma a Luz que deseja se casar com ela. Patrício e Liliane se insinuam um para o outro. Afrodite ajuda Diana a se preparar para sua competição. Aranha implora o perdão de Stella.

Quinta, 28 de fevereiro

Stella afirma que seguirá afastada de Aranha. Chega o dia da competição de caratê de Diana. Bebeto repreende Nicolau por não apoiar Diana. Júnior diz a Sóstenes que Gabriel não ameaça seu relacionamento com Luz. Luz cai no mesmo buraco em que Feijão se perdeu. Nicolau assiste à competição de Diana, que se emociona com a presença do pai. Sóstenes conversa com Murilo e conclui que o filho falou a verdade. Valentina explica a Laura seu plano para fazer com que ela durma com Gabriel.

Sexta, 1º de março

Diana vence a luta, e Nicolau se surpreende com a quantia do prêmio conquistado pela filha. Luz chega à fonte e vê Gabriel. Laura derrama uma substância no chá de Gabriel. Neide vê quando Murilo chega à casa de Valentina. Gabriel bebe o chá, e Laura tenta se aproveitar do rapaz. Murilo seduz Valentina. Afrodite impede que Nicolau se aproprie do cheque de Diana. Luz invade o casarão e lê o livro da Irmandade.

Sábado, 02 de março

Laura garante a Luz que reatou o romance com Gabriel. Nicolau afirma a Walid que deseja ser o agente de Diana. Marcos Paulo descobre que Valentina está envolvida com Murilo. Gabriel se desespera quando Laura garante que os dois dormiram juntos. Gabriel desconfia de que alguém mexeu no livro da Irmandade. Laura confessa a Valentina que não conseguiu dormir com Gabriel. Laura confronta Valentina, e acaba sofrendo um acidente.

‘Verão 90’

Segunda, 25 de fevereiro

Mercedes manda Murilo se concentrar em João e não envolver sua família no crime. Figueirinha entrega o dossiê sobre Jerônimo a Mercedes. Jerônimo comemora com Vanessa o convite de Mercedes para ser o novo diretor de programação da PopTV. João fica arrasado ao notar que Manu não se convenceu de sua inocência. Janaína interrompe o depoimento de Vanessa para dizer que a moça é cúmplice de Jerônimo. Herculano se surpreende ao ver Jerônimo na reunião da PopTV. Janaína procura Mercedes para desmascarar Jerônimo.

Terça, 26 de fevereiro

Janaína pede a Herculano que não a procure mais. Horácio liga para o detetive Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo do hotel. Herculano pede demissão a Mercedes. João se surpreende com a matéria sobre o Patotinha Mágica, com mentiras sobre ele. Codorna fotografa Moana beijando João. Vanessa fica eufórica ao saber por Jerônimo que ela trabalhará na PopTV. Gisela se desespera com o pedido de divórcio litigioso de Herculano. Manu fica surpresa ao encontrar Moana no apartamento de João.

Quarta, 27 de fevereiro

João exige que Jerônimo conte a verdade sobre o assassinato de Nicole. Manu diz a João que acredita em sua inocência. Diego desmascara Vanessa na frente de Larissa. O delegado libera Gisela após a visita de Quinzão. Quinzão e Mercedes temem por Quinzinho depois que a polícia identifica marcas de sangue do assassino no corpo de Nicole. Mercedes liga para Jerônimo para saber o tipo sanguíneo de João. A advogada de Giovana deixa Manu, João e Janaína desesperados ao afirmar o tipo sanguíneo encontrado no corpo de Nicole.

Quinta, 28 de fevereiro

Janaína atende ao pedido de Raimundo para substituir o chefe de sua cozinha. Quinzinho e Larissa tentam explicar um ao outro de onde conhecem Dandara e Diego. Raimundo alivia a conta de Patrick, ao perceber que ele não tem dinheiro para pagar. Dandara resiste à tentativa de sedução de Quinzinho. Madá tem um sonho com Freddie Mercury, aconselhando que ela faça o programa como vidente. Manu se assusta com a chegada de Jerônimo em sua casa.

Sexta, 1º de março

Jerônimo deixa Manu abalada ao tentar convencê-la da culpa de João e declarar seu amor. Candé e Tobé se surpreendem ao constatar que Madá e Freda Mercúrio são a mesma pessoa. Madá aceita fazer o programa na PopTV como a vidente. João recebe um aviso do oficial de Justiça, determinando a distância que deve manter de Jerônimo. Larissa e Quinzinho adiam a data do casamento. Herculano consegue um emprego numa videolocadora e é reconhecido por fãs. Murilo lança um programa sensacionalista sobre João.

Sábado, 02 de março

João pensa em processar Murilo. Janaína, Diego e João se surpreendem ao ver a Brasília vandalizada. Diego troca olhares com Larissa na faculdade. Manu perde o contrato com uma linha de cosméticos ao afirmar que namora João. João pede a Moana que consiga uma entrevista para ele no jornal. Vanessa fica chateada porque Jerônimo não aparece no encontro. Numa última tentativa antes do julgamento, João procura Vanessa.

Espelho da Vida

Segunda, 25 de fevereiro

Augusto e Nestor afirmam a Danilo que a única forma de libertá-lo da prisão é fazendo com que Julia deponha a seu favor. Neusa se desespera ao descobrir sobre a viagem de Michele para Nova York. Alain resiste à sedução de Isabel. Mauro e Mariane tentam ficar juntos. Josi descobre segredo de Gigi, que confessa à figurinista que o namorado a deixou. Eugênio revela seus segredos a Gustavo. Alain entra em contato com Letícia.

Terça, 26 de fevereiro

Isabel se assusta ao provocar o espírito de Felipe. Teresa brinca com Henrique, e Graça conclui que os dois são irmãos. Dora reclama com Graça de sua vida humilde. Piedade impede que Cris/Julia vá à delegacia falar com Danilo. Eugênio se revolta contra Maristela ao ver Henrique com Teresa. Cris/Julia recebe uma intimação para depor a favor de Danilo. Eugênio ameaça a vida de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a casar com Gustavo.

Quarta, 27 de fevereiro

Cris/Julia aceita se casar com Gustavo para proteger Danilo. Bendita entrega uma carta de Cris/Julia a Danilo. Alain fica mexido com uma mensagem que recebe de Letícia. Incentivado por Hildegard, Lucas pede Mimi em casamento. Eugênio arma com Albertina para incriminar Danilo. Gustavo revela a Maristela seu plano de infernizar a vida de Cris/Julia. Sheila insiste para se casar com Bola. Gilson conhece Gentil. Gustavo oferece rosas brancas a Cris/Julia.

Quinta, 28 de fevereiro

Cris/Julia sofre diante de Gustavo. Augusto passa mal. Albertina inventa em depoimento que Danilo roubou suas joias. Cris/Julia garante ao Inspetor que foi ela quem deu as joias a Danilo, e Eugênio tranca a filha em seu quarto. Alain comenta com Bola que Gustavo pode ter tirado a vida de Julia Castelo. Cláudio e Josi discutem, e Daniela conclui que os dois se gostam. O Inspetor afirma a Eugênio que Danilo será transferido para a prisão, quando Hildegard chega.

Sexta, 1º de março

Hildegard leva Madre Joana para depor a favor de Danilo, e o Inspetor desiste de transferir o artista para uma prisão. Cris/Julia confronta Albertina. Daniela se declara para Bola. Maristela pede a ajuda de Graça para tomar conta de Henrique. Alain visita o site de Letícia. Isabel se preocupa com o estado de saúde de Priscila e pede ajuda a Alain. Augusto se recupera. Eugênio e Gustavo comemoram o acidente de Nestor. Priscila pede para viajar com Alain e Isabel.

Sábado, 02 de março

Cris/Julia afirma a Gustavo que jamais o amará e que está apenas cumprindo ordens de Eugênio. Grace sente a presença de Felipe no quarto de Priscila. Bola sonha com Daniela. Josi acaba revelando a Mariane o segredo de Gigi. Piedade pede ajuda a Graça para se separar de Eugênio. Letícia recebe um convite para uma palestra em Minas Gerais. Alain aceita viajar com Priscila e Isabel para o Rio de Janeiro.

Malhação – Vidas Brasileiras

Segunda, 25 de fevereiro

Alex aceita a proposta de Vinícius para coordenar um projeto na ONG Percurso. Rafael se surpreende ao ver Alex trabalhando na ONG. Bárbara, Flora e Verena leem um livro especial. Tito convida Flora para comemorar seu aniversário com um show indicado por seu avô no Le Kebek. Garoto e Tito estranham a apresentação de Nina Burana. Maria Alice aceita reatar com Alex. Rafael procura Gabriela.

Terça, 26 de fevereiro

Rafael e Gabriela não conseguem se entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

Quarta, 27 de fevereiro

Gabriela desiste de propor o registro compartilhado de Alex e Flora para Rafael. Tito e Nina se encantam um pelo outro, e Flora incentiva o namorado a se aproximar da cantora. Gabriela sofre com a união de Solange e Rafael. Alex invade a casa de Rafael e Márcio e declara que decidiu morar com os dois. Os alunos se revoltam contra as novas ordens de uniforme anunciadas por Solange. Gabriela confronta Solange.

Quinta, 28 de fevereiro

Solange é irônica com Gabriela. Márcio e Alex implicam um com o outro. Tito descobre que Nina é sua mãe. Nina afirma a Tito que Heitor não tem culpa pela mentira que inventou a seu respeito. Jade, Pérola e Santiago elogiam o novo visual de Michael. Fabiana se revolta contra a manifestação dos alunos na escola. Gabriela comunica a Brigitte que decidiu se afastar do Sapiência.

Sexta, 1º de março

Incentivada por Hugo, Dandara comanda os alunos em sua manifestação. Flora ajuda Tito a compor uma música sobre a história de sua mãe. Dandara aceita um acordo com Marcelo. Solange afirma a Marcelo que não irá recuar em suas imposições. Maria Alice e Pérola dão um ultimato em Alex e Márcio, que chegam a um acordo de paz. Nina toca a canção de Tito com os Tales de Mileto. Leandro e Érico armam contra Fabiana.

As Aventuras de Poliana

Segunda, 25 de fevereiro

Helô dá uma bronca na sala e diz que a disputa de outfits está terminantemente proibida na escola. Filipa fica furiosa e culpa Kessya. Luísa aceita a proposta de Pendleton. Nadine usa seu novo cargo para provocar Sérgio e Joana na O11O. João defende Luigi das provocações de Éric e Hugo e Yasmin vê tudo, chateada. Mirela chega revoltada em casa e branca tenta aconselhá-la, sem sucesso. Lindomar procura Luísa para devolver o anel que Arlete havia escondido. Débora confronta João, perguntando se ele mexeu em seu celular. Nanci e Antônio, preocupados com a situação financeira de Luísa, temem perderem seus empregos. Gabriela manda uma mensagem para Vini, o convidando para sair. Marcelo chega e flagra a discussão entre Débora e João. Mirela diz a Luca que tem várias ideias para a rádio da escola, mas, em troca, quer fazer parte do projeto. Poliana dá a ideia de ela, Antônio e Nanci fazerem doces e arranjos de flores para colocarem à venda na padaria de Durval. Luísa conta a Poliana que ela está autorizada a voltar a conversar com Pendleton. Nanci, Waldisney, Iuri e Sophie se encontram na padaria, criando um certo ‘climão’. Waldisney tem uma crise de ciúmes. Luísa vê Poliana e Antônio fazendo os arranjos com as flores colhidas do jardim e se inspira para voltar a pintar. Yasmin visita Luigi, que está magoado com ela, pois parece que ela só é sua amiga longe dos outros. Roger desconfia de que Ciro esteja acobertando Guilherme. Nadine mostra o aplicativo pronto às integrantes do Comitê do Laço Pink, e Verônica tem a ideia de fazer uma festa de lançamento. Mirela vê Vini arrumado para sair com Gabi e fica com ciúme. Lorena conta para Durval que viu Raquel e Guilherme prestes a se beijarem. O encontro entre Vini e Gabi vai bem. Arlete descobre que o anel sumiu.

Terça, 26 de fevereiro

Mirela derruba um suco em Gabriela de propósito para acabar com o encontro. Débora fica sozinha em casa com João e o ameaça. Poliana e Afonso preparam um jantar especial para Luísa, que fica muito feliz com a atitude. Afonso diz à Luísa que a ama. Durval flagra Raquel e Guilherme se beijando. João arruma uma mochila e sai de casa com Feijão. Durval demite Guilherme. Mirela chega furiosa em casa e conta para Branca sobre o encontro entre Vini e Gabi. O menino chega feliz em casa, todo apaixonado, e encontra Lindomar aos prantos. Roger humilha Guilherme. Marcelo chega em casa e fica desesperado ao não encontrar João e Feijão. Enquanto isso, o menino procura Durval na padaria e pede para dormir na casa dele. Filipa pergunta para Yasmin quem ela acha o menino mais bonito da escola e confessa que, para ela, é João. Yasmin fica surpresa. Poliana visita Pendleton. Luísa se preocupa cada vez mais com sua situação financeira. Mirela vê Gabi na escola e, chateada, desabafa com Raquel. Luca diz a Mirela que a aceita no projeto da rádio da escola. Sara diz a Pendleton que o humor dele está muito melhor após a visita de Poliana. Na escola, Marcelo pede para João voltar para casa. O clubinho MaGaBeLo conversa sobre o dia dos “Onzers” (quando os fãs dos jogos da 0110 visitam a empresa) e armam um plano. Filipa tenta se aproximar de João, mas o menino não liga e corre para encontrar Poliana.

Quarta, 27 de fevereiro

Bento chega e João fica bravo por ter que dividir a atenção de Poliana. Roger continua se vingando de Sérgio, dando muito trabalho extra a ele. Luísa, feliz e inspirada, começa a pintar um novo quadro. Mirela explica para a chapa Universo Jovem a sua ideia para a rádio e é provocada por Brenda e Gabi. Antônio leva um arranjo de flores de presente para Branca. O CLP não consegue imprensa para cobrir o evento que planejaram para o aplicativo e, por isso, Verônica decide fazer uma festa “fake”. A rádio da escola é finalmente inaugurada. Raquel fica furiosa ou ouvir a voz de Mirela junto com os integrantes da chapa Universo Jovem. Uma música cantada por Sophie começa a tocar e os professores percebem. A professora confronta Salvador e ele confessa que foi ele quem entregou a música. Os capangas de Rato dizem que Débora não quer pagar pelo serviço prestado, e o próprio líder do bando pede o endereço dela para resolver o problema pessoalmente. Luísa diz a Afonso que o que ele disse mexeu com ela a ponto de ela ter inspiração para pintar um novo quadro. Raquel confronta Mirela sobre ela estar participando da rádio da escola. Jeff e Luca brigam na aula de teatro do professor Iuri. Hugo e Éric continuam provocando Bento, e João observa, rindo. Waldisney vai à casa de Débora. João e Poliana discutem por causa de Bento. O clubinho MaGaBeLo se prepara para ir ao evento da O11O. Jefferson é ameaçado pelos comparsas de Rato na porta da escola.

Quinta, 28 de fevereiro

Poliana, triste, chega em casa e conta que brigou novamente com João. Mirela pergunta para Vini se ele e Gabi chegaram a se beijar no encontro que tiveram. João planeja sair da casa de Durval com Feijão. O clubinho MaGaBeLo, disfarçado, entra na sala de Roger. Vini, animado, troca mensagens com Gabi. Guilherme procura Durval para se desculpar e pedir o emprego de volta. Pendleton acessa o computador de Roger e vê a tentativa de invasão do clubinho. Otto, virtualmente, conversa com eles. Poliana procura João e Débora diz que o menino foi embora de casa. Glória procura Luísa para conversar e pergunta se ela é realmente feliz com Afonso. O clubinho MaGaBeLo é expulso do dia dos “Onzers”. João, sentado na calçada com Feijão, toca violão e Filipa vê, mandando Ciro parar com o carro. Claudia, brava, leva Lorena à padaria e acaba discutindo com Durval sobre a educação de seus filhos. Afonso, para impressionar Glória, dá de presente à Luísa um lindo arranjo de flores. João pergunta à Filipa por que ela está sendo tão legal com ele. Mirela tenta escrever um radionovela. Roger chega em casa e fica furioso ao ver João e Feijão, expulsando os dois. Lorena e João se encontram e ela leva o amigo até a casa de Mário e Luigi. Luca vai à casa de Mirela para ajudá-la com o roteiro. O evento “fake” do Comitê do laço Pink começa. João começa a ajudar o clubinho MaGaBeLo em suas investigações.

Sexta, 1º de março

João sugere ao clubinho ir até à casa de máquinas em busca de documentos antigos. Glória oferece um espaço em um evento que organizou para a venda dos doces de Nanci, e é um sucesso. Débora provoca Luísa na ocasião. Roger chega em casa e fica furioso com a festa que Verônica organizou. Marcelo chega ao evento de Glória para fazer algumas fotos e acaba discutindo com Débora por conta do sumiço de João. Nadine provoca Roger na casa dele. A palestra de Glória é sobre “Relacionamentos tóxicos”. Débora fica emburrada. Branca chega em casa e Mirela esconde Luca, desesperada. Raquel e Durval brigam feio e a menina quase é atropelada. Guilherme a salva. O menino é recontratado na padaria. Claudia desconfia de que Gael e Benício estejam aprontando algo. Marcelo termina o relacionamento com Débora. Poliana, preocupada com João, desabafa com o gatinho Chuvisco. Marcelo, emocionado, lê uma carta de despedida que João deixou a ele. Débora arruma suas malas e vai embora. Poliana devolve o mural do contente para Pendleton, dizendo que não quer que ele o conserte. As fotos do evento do CLP “bombam” na internet e Verônica fica radiante. Débora vai à casa de Verônica buscar abrigo.

Jesus

Segunda, 25 de fevereiro

Caifás chega em casa e flagra Judite se preparando para fugir com Gestas. Bartimeu, exausto, trabalhando incessantemente para entregar a encomenda de lanças de Petronius. Algumas faíscas acabam atingindo seus olhos e ele grita. Jesus cura um cego. Almáquio descobre que Dimas está com joias roubadas e chama os guardas. Anás tenta impedir a fuga de Judite, mas ela golpeia o próprio pai. Ela se encontra com Dimas e Gestas e se esconde na carroça. Eles são surpreendidos com a chegada de soldados romanos, que dão voz de prisão aos irmãos. Judite é descoberta na carroça e finge estar sendo sequestrada. Caifás avisa que Judite morrerá apedrejada.

Terça, 26 de fevereiro

Deborah e Tiago Justo se casam. Judite é apedrejada. Lázaro casa com Susana. Alguns dias se passam. Fariseus a caminho de Jerusalém para a páscoa, veem jesus e os apóstolos. O Messias ensina sobre o reino de Deus e a vinda do filho do homem. Jesus recebe as crianças trazidas por Deborah e Tiago Justo. Ele diz que delas serão o reino dos céus.

Quarta, 27 de fevereiro

Jesus se reúne com apóstolos e diz que irão a Jerusalém. Ele diz que lá o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas, que o condenarão à morte. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Os apóstolos respiram fundo e assimilam que está próximo do fim.

Quinta, 28 de fevereiro

Jesus cura Bartimeu. Betânia lava os pés de jesus com nardo que seu pai deixou de herança e enxuga com seus cabelos. Jesus fica satisfeito e todos ali presentes emocionados. Menos judas. Caifás oferece recompensa pelo paradeiro de jesus. Petronius é enganado por rebelde e acaba golpeado por Barrabás, que sorri satisfeito.

Sexta, 1º de março

Petronius acorda e se depara com Cassandra amarrada a um tronco. Barrabás o ameaça. Ele começa a colocar fogo nos gravetos. Satanás fica satisfeito. Uma forte chuva cai. Barrabás e Satanás bufam de raiva. O anjo Gabriel sorri, satisfeito. Barrabás é preso. Petronius diz que ele será crucificado pelo que fez. Jesus é cercado por uma multidão e cura o homem encurvado. Bartimeu e Eloah se reencontram. Jesus, olhando para o monte das oliveiras, chama João e Tadeu. O Messias pede para eles irem até a entrada da cidade e trazerem um jumentinho que nunca foi montado. Jesus olha para o horizonte com serenidade.

Minha Vida

Segunda, 25 de fevereiro

Ao descobrir a identidade de Efsun, a líder das detentas diz que ela pode pedir o que precisar mas, em troca, Mehmet deve consertar a cela onde estão. Mucella diz que não queria o casamento de Ylias e que espera que Nuran fique presa. Ates diz a Bahar que irá fazer de tudo para libertar a família dela da cadeia.

Terça, 26 de fevereiro

Onur está na casa da Bahar e Ates chega. Onur pede para Ates cuidar do caso de Ylias e Nuran. Na cadeia, Sakine, Nuran e Efsun estão preocupadas com a revista dos policias na casa. Eles estão com medo de que cães farejadores encontrem o corpo de Yusuf.

Quarta, 27 de fevereiro

Ylias escreve uma carta assumindo a culpa pelo homicídio. Efsun, Nuran e Sakine são libertadas. Asim envia mensagens para Hulya: está em Paris, com Seçil.

Quinta, 28 de fevereiro

Efsun invade a mansão, diz que Edibe está bem e engana a todos. Ela avisa que não irá parar enquanto Edibe não for presa. Efsun vai até a delegacia denunciar Edibe. Edibe conta para Mehmet que estava com medo, por isso escondeu a sua melhora de todos.

Sexta, 1º de março

Nuran e Sakine conversam sobre Secil ter fugido com o Asim. Bahar descobre que Ates está indo para a mansão com a Efsun. Ylias pede a Mucella que cuide de Bahar e conta que ela é a filha de Mehmet. Mucella diz a Nuran que já sabe que Bahar foi enganada.

Sábado, 02 de março

Ates vai conversar com Feyyas, amigo de Necati, mas ele não sabe o que aconteceu. Efsun chama Mehmet e Hasret para pedir desculpas, mas é só encenação. Ates conta a Ismail sobre Feyyas. Efsun tenta se desculpar com Edibe e Hulya, mas elas não acreditam.