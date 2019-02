Teto de salão de beleza desaba em Jales

Vítimas tiveram ferimentos leves; causa do desabamento não foi identificada.

Vítimas tiveram ferimentos leves; causa do desabamento não foi identificada. O teto de um salão de beleza desabou na manhã desta sexta-feira (22), no Jardim Arapuã em Jales (SP). Segundo a proprietária do estabelecimento, havia nove pessoas no salão no momento do desabamento. Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas as vítimas tiveram ferimentos leves. Ainda segundo a corporação, a causa do desabamento não foi identificada.