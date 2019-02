Torcida organizada marca recepção fúnebre para jogo do São Paulo

A Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, está marcando por meio de suas redes sociais uma recepção fúnebre à delegação, neste domingo, nos arredores do Morumbi, onde o time comandado interinamente por Vagner Mancini enfrentará o Red Bull, pelo Campeonato Paulista, às 17h (de Brasília).

O protesto está programado para começar às 14h (de Brasília) no portão principal do estádio, que é justamente o de acesso dos ônibus das equipes ao Morumbi. Os torcedores pretendem chamar a atenção com fumaças pretas, cruzes e velas brancas, algo semelhante ao cortejo fúnebre do ano passado, realizada, coincidentemente, contra o Red Bull.

“Domingo tem protesto externo e interno no Morumbi. Quer ficar fora, fica. Quer entrar, entra. Ninguém vai tirar a razão de ninguém. Nosso papel e das organizadas será assistir ao jogo, com protesto antes, durante e depois. Fumaça preta fúnebre tomando conta lá fora, a partir das 14h, até a chegada do time mongoloide. Depois, entraremos, mas assistiremos sentados e em silêncio. Após, palavras de ordem no portão 1. Sem poupar ninguém. Todos têm responsabilidade. Bexigas pretas e tnt branco em formato de cruz na entrada de campo desse time de frouxos. Concentração às 12h no Centro. Saída: 13h no Metrô República”, escreveu a torcida em suas redes sociais.