Venezuelano que ganha a vida vendendo tequeños em Rio Preto

José Vargas está há mais de um ano em Rio Preto e faz prato típico da Venezuela para pagar viagem da família ao Brasil. Ele se diz preocupado com o fechamento da fronteira entre os países.

Por Carolina Paschoalon * (G1)

Com a grave crise política na Venezuela, resultando no fechamento da fronteira com o Brasil, muitos venezuelanos que já deixaram o país mas que ainda tem parentes por lá estão angustiados com o que pode acontecer.

Este é o caso do venezuelano José Vargas, de 49 anos, que saiu do país há um ano e cinco meses para tentar a vida em Rio Preto. Apesar de deixar o país de origem, a saudade da família e a busca por notícias aumentam a cada dia.

“Eu fiquei muito triste com essa notícia, fico preocupado com a minha família. Vivi a situação do país e acompanho até hoje tudo que está acontecendo, mesmo que de longe”, diz José Vargas.

Vargas ganha a vida Rio Preto cozinhando e vendendo os rolinhos venezuelanos chamados de tequeños. Segundo ele, a receita feita com massa semi folhada existe há 100 anos e foi criada em uma cidade chamada Los Teques, que fica 440 km da capital venezuelana, Caracas.

Mesmo no interior de São Paulo, Vargas tenta ajudar a família do jeito que pode. Ele, que era administrador na Venezuela, tornou o que era um hobbie no país de origem em uma fonte de renda no Brasil.

“Vim para sair de toda aquela tristeza, agora estou focado em trabalhar duro para trazer meus irmãos. Estou fazendo uma poupança para mandar algum dinheiro para eles e guardando um pouco para ajudar com as passagens. Quero que seja o mais breve possível”, diz Vargas.

Rolinhos venezuelanos recheados com chocolate são os preferidos dos brasileiros — Foto: Marcos Lavezo

Nicolás Maduro fechou na quinta-feira (21) a fronteira da Venezuela com o Brasil. O anúncio foi em meio à pressão para que ele permita a entrada de ajuda humanitária oferecida pelos EUA e por países vizinhos após pedido do autoproclamado presidente interino Juan Guaidó.

“Estou com sentimento frustrado, nosso país está pedindo urgentemente uma ajuda humanitária, precisando de comida e de medicamento”, afirma Vargas.

Tequeños brasileiros

A receita original de tequeños é feita com queijo. Mas no Brasil, o venezuelano também inovou nos sabores e varia de acordo com os gostos dos clientes. Ele afirma que o preferido são os tequeños doces, feitos de chocolate.

“É uma comida que vem caindo no gosto dos moradores de Rio Preto. Eu fico impressionado como as pessoas procuram pelo doce, já estou fazendo várias combinações diferentes”, diz.

José Vargas produz os tequeños iguais a receita original da Venezuela — Foto: Marcos Lavezo/G1

Paralelamente a isso, o venezuelano trabalha em um food truck na cidade, que foi o único lugar que lhe abriu as portas quando chegou ao Brasil. Rômulo Silva, dono do food truck, conta que decidiu contratar Vargas porque não poderia perder a oportunidade de conhecer a culinária venezuelana.

“Eu tive a felicidade de estar com José por cinco minutos e percebi que não dava pra deixá-lo escapar, mesmo sem condições de contratar alguém na época, eu queria muito conhecer a culinária de lá e foi uma grata surpresa”, diz Rômulo.

O proprietário do food truck contou que algumas receitas do venezuelano já estão inseridas no cardápio do truck, como a arepa, que é uma massa de pão feito com milho moído ou com farinha de milho pré-cozido. Ela vai recheada com carne de porco.

*Colaborou sob supervisão de Marcos Lavezo/G1