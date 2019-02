Você sabia que a estreia de Sandy & Junior, aconteceu em Votuporanga?

Quem afirma isso é o Egmar Marão, que conta que quando foi presidente do Votuporanga Clube em 1991, recepcionou a dupla para sua estreia. Quem imaginava que eles se transformariam na dupla mirim de maior sucesso do Brasil.

Egmar disse que o Pe. Silvio Roberto dos Santos havia organizado um evento filantrópico no clube e que o médico João Anísio Ferreira viabilizou a vinda das crianças filhos do Chororó para Votuporanga. Na época existia uma ligação forte do Chororó na cidade de Américo de Campos e como o João Anísio é de lá foi fácil mexer os pauzinhos.

Egmar disse também que na semana posterior, a dupla foi lançada no Programa do Faustão e foi citado que haviam estreado uma semana antes em Votuporanga.

Na foto, o locutor da Rádio Clube, Paulinho Furacão, o Pe. Sílvio Roberto, Egmar Marão, o jovem Chororó com os filhos: Sandy e Junior.