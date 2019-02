Votuclube traz Bee Gees One em março

Baseada nos shows originais dos Bee Gees, banda cover é o único tributo premiado do Brasil, américa latina e Europa; Show está marcado para o dia 29 de março.

Mariana Biork –

Baseada nos shows originais dos Bee Gees, a banda cover Bee Gees One virá à Votuporanga em março. Quem traz o grupo para a cidade é o Votuclube, que está preparando uma noite com muita música boa dos tempos da brilhantina para o dia 29 de março, uma sexta-feira, om direito a show de abertura com o Fúria.

O Bee Gees One Cover Brasil vai interpretar o grupo original em sua melhor fase, tanto pelos arranjos como pela qualidade vocal e, principalmente, as performances ao vivo. Os músicos prometem reunir os principais elementos e características para recriar toda a atmosfera em torno dos irmãos Gibb, Barry, Robin & Maurice Gibb, os Bee Gees, em um show com vasto repertório que vai além dos grandes clássicos e hits a canções jamais interpretadas ao vivo por qualquer outro grupo.

O grupo interpreta todas as fases do grupo formado pelos irmãos Gibb, com especial foco, à sua melhor fase, nos idos de 1970, onde o grupo gozou de grande sucesso junto à mídia e público, com performances vocais e instrumental inacreditáveis.

Canções como “Stayin Alive”, “Night Fever”, “More Than a Woman”, “How Dee is Your Love”, “How Can You Mend a Broken Heart” e “Massachusetts” estão no repertório da banda Bee Gees One. O grupo também irá reunir todos os principais shows da carreira, entre eles, “Here at last”, de 1976, “Sound Stage”, de 1978, “Spirits”, de 1979, além do aclamado “One Night Only”, em Las Vegas e “Live By Request”, último show, antes da morte de Maurice Gibb.

Bee Gees One Cover, desde sua formação, há mais de 14 anos, revolucionou o cenário cover, incorporando elementos, destacando-se como o projeto mais completo e original, performance cover e conjunto da obra, sendo o único tributo premiado do Brasil, américa latina e Europa. O grupo é formado por Mauro Toledo, Tuco Beloti e Jony Gomes, que interpretam Barry, Robin e Maurice Gibb, respectivamente.

O show segue os mesmos moldes dos grandes shows dos Bee Gees: interatividade, humor e as interessantes histórias que envolveram os três irmãos em torno da música. A apresentação, de aproximadamente uma hora e meia de duração é um convite ao passado e ao romantismo. Por outro lado, os hits contagiantes da década de 1970 e do filme “Saturday Night Fever”, convidam a todos para ocuparem a pista de dança, relembrando os passos da “Disco Music”, estigma que os perseguiu até os últimos shows.

Bee Gees

O grupo passou por diversos ritmos musicais, do rock psicodélico às baladas, passando pelo country rock, disco, R&B, música romântica, terminando no pop rock moderno, tendo vendido aproximadamente 220 milhões de discos. O Bee Gees foi incluído no Hall da Fama dos Grupos Vocais, no Hall da Fama do Rock and Roll, no Hall da Fama dos Compositores e ganhou dez prêmios Grammy.

O álbum Saturday Night Fever, trilha sonora do filme “Embalos de Sábado à Noite”, é a segunda trilha sonora mais vendida de todos os tempos, chegando a ocupar a sétima colocação como álbum mais vendido da história com mais de 42 milhões de cópias, de acordo com a revista Billboard: 300 Best-selling Albums of All-Time.

Ingressos

Informações sobre a apresentação devem ser obtidas com o Votuclube, pelo telefone (17) 3422-3068 ou diretamente na secretaria do clube, das 8h às 18h de segunda a sexta-feira e das 8h às 12h aos sábados. O Votuclube fica na rua São Paulo, nº 2859, bairro Patrimônio Novo.