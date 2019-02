CAV 3 X 1 ÁGUA SANTA 

Votuporanguense conquista sua 1ª vitória em 2019.

(FI) – O CAV ainda não havia vencido no campeonato e o líder, Água Santa estava invicto.

Futebol é mesmo uma caixinha de surpresas. De um lado, um time que ainda não havia vencido. Do outro, um que estava invicto e na liderança isolada. O retrospecto, porém, não entrou em campo na tarde deste sábado, quando o Votuporanguense venceu o Água Santa, por 3 a 1, na Arena Plínio Marin, pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A2.

O Netuno tinha sete vitórias e um empate antes deste sábado. Apesar do primeiro tropeço, o time segue na liderança isolada, com 22 pontos. Já o Votuporanguense encerrou o jejum de vitórias e chegou aos nove pontos. Alé, de se distanciar da zona de rebaixamento, o CAV voltou a sonhar com vaga no G8.

NETUNO NA FRENTE

Apesar de jogar diante do líder, o Votuporanguense começou a partida em cima do Água Santa. No entanto, o Netuno foi mortal e abriu o placar em sua primeira chegada, aos 17 minutos. Alvinho aproveitou cruzamento para dentro da área e, de cabeça, estufou as redes de Bruno Pianissolla.

O Votuporanguense sentiu o gol marcado pelo Água Santa, que controlava o jogo esperando encontrar um espaço para ampliar o placar. A torcida presente na Arena Plínio Marin já começava a perder a paciência com o time. E quase que o Netuno faz o segundo. Alvinho bateu forte e a bola explodiu na trave.

SÓ DEU CAV

Logo aos nove minutos do segundo tempo, o CAV chegou ao empate. Erick Salles recebeu de Ricardinho, girou em cima da marcação e bateu cruzado, sem chances para o goleiro. O Votuporanguense ainda chegou a virar, mas o árbitro já havia marcado falta em cima do goleiro João Lucas.

Mas aos 18 minutos não teve jeito. Erick Salles ganhou a disputa com Maninho e João Lucas para colocar o Votuporanguense na frente. O Água Santa não voltou do inervalo e viu o Votuporanguense ampliar aos 27, quando Luanderson desviou cruzamento de cabeça para o gol.

Depois disso, o Netuno não conseguiu produzir mais nada e apenas assistia o Votuporanguense tocar a bola, esperando o tempo passar.

PRÓXIMOS JOGOS

O Votuporanguense volta a campo na sexta-feira, contra o Linense, às 20 horas, no Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, enquanto o Água Santa recebe o Rio Claro, no dia 4 de março (segunda-feira), às 15 horas, no Distrital do Inamar, em Diadema. Os jogos são válidos pela décima rodada.

PAULISTA A2: Água Santa é surpreendido em Votuporanga e perde última invencibilidade

O time de Diadema era o único invicto, mas perdeu nesta nona rodada. Mesmo assim ainda lidera com folga.

O técnico Márcio Ribeiro não vinha gostando da ênfase dada ao Água Santa por ser o único invicto dentro do Campeonato Paulista da Série A2. Agora ele não tem mais preocupação, porque o líder da competição acabou surpreendido pelo Votuporanguense, por 3 a 1, na Arena Plínio Marin pela nova rodada.

Outros três jogos foram realizados no sábado e terminaram empatados.

Água Santa saiu na frente, mas levou a virada do Votuporanguense. Foto: Michael Sanches

LÍDER FOLGADO

Apesar da derrota, o time de Diadema segue na liderança isolada com 22 pontos, cinco na frente de XV de Piracicaba e Rio claro, que ainda vai jogar domingo diante da Internacional de Limeira. A vitória empurrou o time de Votuporanga para a décima posição, com nove pontos.

TRES EMPATES

Os outros jogos foram equilibrados. No ABC, Santo André e São Bernardo ficaram no 1 a 1, com o primeiro abrindo a zona de classificação, com 12 pontos, enquanto o segundo segue ameaçado pelo rebaixamento, com cinco pontos, em 14.º lugar.

Na capital, o Atibaia saiu na frente e abriu dois gols de vantagem, mas cedeu o empate ao Nacional no segundo tempo: 2 a 2. Ambos seguem fora do G8. O Naça com nove pontos, em 11.º, e o Atibaia, com seis, em 13.º.

À noite, em Sertãozinho, o time da casa não foi além do empate sem gols com o Linense, que soma 13 pontos, em sexto lugar. O Sertãozinho, com sete, ocupa a 12.ª posição.

Atibaia saiu na frente e abriu dois gols, mas o Nacional buscou o empate. Foto: Alê Vianna

GOLEADA E MAIS JOGOS

Na abertura da rodada, sexta-feira, o XV de Piracicaba goleou o Taubaté por 4 a 1.

No domingo acontecem três jogos, inclusive a Portuguesa diante do Penapolense, no Canindé. Este jogo vai marcar a estreia do técnico Paulo Roberto Santos, ex-São Bento, na Lusa que durante a semana perdeu Luis Carlos Martins.

CONHEÇA O REGULAMENTO

Com 16 times, a primeira fase do Paulista A2 tem todos os times jogando entre si em apenas um turno nesta primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para as quartas de final e os dois últimos colocados são rebaixados para a Série A3. Os dois finalistas também conseguirão o acesso para a elite estadual.