Mercearia é assaltada em Votuporanga

PM foi acionada via Copom para atender ocorrência na Avenida Prestes Maia, conhecida como Avenida da Estação.

No início da tarde desta sexta-feira (22), um homem armado assaltou uma mercearia localizada na Avenida Prestes Maia, no bairro Estação, em Votuporanga.

De acordo com informações, um indivíduo armado, entrou no estabelecimento e anunciou o assalto para uma funcionária de 28 anos que trabalhava no local. Assustada e sob forte ameaça entregou cerca de R$200 em diversas notas, que estavam no caixa da mercearia, em seguida o criminoso fugiu rapidamente. A jovem não se feriu. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial e segue sob investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).