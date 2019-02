Abertas inscrições para cursos de extensão no IFSP

Período de inscrições de vários cursos de extensão vai até 1 de março.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) Câmpus Votuporanga abriu inscrições para 14 cursos de extensão, que são oferecidos gratuitamente à população. O período de recebimento das matrículas vai até sexta-feira (1º de março). Interessados deverão acessar o link na internet, preencher o formulário, imprimir e entregar na portaria do IFSP.

Os cursos de extensão são abertos à comunidade em geral, sem a realização de processos seletivos, cujas vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, mediante o cumprimento das exigências estabelecidas no edital. O formulário já está disponível on-line no link fic.vtp.ifsp.edu.br. É importante destacar que a inscrição realizada no site não garante o direito da vaga no curso. Há, também, necessidade da entrega da documentação na Coordenadoria de Extensão do IFSP, para confirmação de matrícula.

Os documentos exigidos são: Formulário de inscrição impresso e assinado; Cópia e original de Comprovante de escolaridade (de acordo com o curso pretendido); e Cópia e original do RG e CPF (ou CNH). O horário de atendimento da Coordenadoria de Extensão para recebimento das matrículas será das 08h às 11h15 e das 12h15 às 19h, especialmente para o período de 22 de fevereiro a 1º de março de 2019. O IFSP situa-se na Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014, CEP 15.503-110, Bairro Pozzobon – Votuporanga/SP.