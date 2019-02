Ambulância tomba e passageira morre em Rio Preto

Vítima estava na ambulância com o irmão, quando veículo capotou na Rodovia BR-153 em Rio Preto.

Ambulância capotou no trecho da BR-153 em Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

Uma mulher de 45 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente com uma ambulância na Rodovia BR-153, neste domingo (24), em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a polícia, a ambulância seguia de Rio Preto para Icém e no trajeto o motorista perdeu o controle da direção. O veículo bateu em um barranco às margens da rodovia e tombou no acostamento.

A lavradora Luciana Pereira estava acompanhando o irmão de 49 anos que tinha acabado de ter alta de um hospital na cidade. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O irmão da vítima e o motorista da ambulância, de 64 anos, tiveram ferimentos graves e foram levados ao Hospital de Base.

Luciana foi enterrada nesta segunda-feira (25), às 18h, no cemitério de Icém.