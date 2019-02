Bastidores

O ruído tem crescido e prenuncia o rompimento do grupo político que elegeu os três últimos prefeitos de Votuporanga: Carlos Eduardo Pignatari, Júnior Marão e João Dado. Essa avaliação é feita em razão de recentes pronunciamentos de Dado sobre o não andamento de obras como o prédio novo da prefeitura, a cobertura e iluminação do estádio municipal, o trabalho de conclusão dos serviços de combate a enchentes e daí em diante. Ele tem justificado de uns tempos para cá que isso se deve à situação financeira do município, que ele herdou da administração anterior. Não falou em herança maldita, mas tem sugerido quase isso.

Reação

Se alguém esperava por alguma reação do ex-prefeito Júnior Marão, frustrou-se com isso. Quem conhece Marão sabe que ele é um conciliador antes de tudo. Não cultua o hábito de reagir a questões como esta e assim tem se comportado até agora. Ficou na sua, como se costuma dizer. Será que está esperando o melhor momento?

Sensibilização

É muito provável que não. Mas, alguns de seus amigos estão se sentindo constrangidos diante desse comportamento do atual prefeito. E estão reunindo elementos para um contra-ataque. Um deles adiantou a este colunista que dispõe de uma gravação feita prefeito à TV Tem, logo depois de sua posse, quando declarou que recebeu o Erário sem dívidas, ou melhor, com dinheiro em caixa. E perguntam: O que mudou daquela entrevista para agora?

Que vai, vai

Uma coisa é certa, que o caldeirão vai ferver isso vai. Só não se sabe quando e de que forma. Júnior Marão não confirma se será candidato a prefeito novamente. Para uns é uma decisão liquida e certa. Para outros, nem tanto. E, a tentativa de reeleição de Dado guarda a mesma incerteza. Como a disputa sucessória é no ano que vem, é questão apenas de esperar pelo momento. E quanto ao fato de existirem alimentadores da fornalha, isso existe.

Giro de Notícias

A Associação Comercial realiza hoje a penúltima palestra da série iniciada semana passada em parceria com o Senac preparatória para a promoção “Liquida Votu”, que consiste de uma mega liquidação entre os dias 7 e 16 de março. *** O tema é “Inovando e vendendo mais” O evento começa às 8h30 no auditório da ACV. *** A Ford confirmou o fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo (ABC) ao longo de 2019, mas não deve demitir os funcionários antes de novembro. É um típico presente de Natal para seus prestadores de serviços.

Coisa & Tal

Nem precisava de tanto. O Votuporanguense encerrou sua fase negativa, sem vitórias desde o começo do ano, derrotando o líder da competição e até então o único invicto, o Água Santa. O público que foi ao Plínio Marin vibrou com o resultado: 3 a 1. E não foi para menos, depois de um tremendo jejum. No Paulistão no embate entre os dois melhores times até aqui, Palmeiras e Santos ficaram no zero a zero. Nem Felipão, nem Sampaoli. O São Paulo, diante de uma torcida revoltada, empatou novamente e em casa. Em mesmo a torcida da dupla Kléber/Caio ajudou o time do Morumbi. E o Corinthians, mesmo não jogando bem, ganhou em Ribeirão Preto: 1 a 0 contra o Botafogo.