Cavalaria da PM é inaugurada em Rio Preto

Além da inauguração da Cavalaria, policiais militares do Baep, uma tropa de elite da corporação, começam o treinamento naquela cidade.

O Comando de Policiamento do Interior (CPI-5) inaugurou nesta segunda-feira, 25, a Cavalaria, que integra a Companhia de Ações Especiais da Polícia (Caep) em Rio Preto, e também inicia os treinamentos dos policiais militares do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) naquela cidade. A solenidade foi realizada na manhã desta segunda, no Recinto de Exposições.

A criação de um Baep da Polícia Militar, uma tropa de elite da corporação, foi anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo no início de fevereiro. O comandante geral da PM, Marcelo Salles, afirma que o Baep de Rio Preto vai contar com reforço de mais 153 polícias. “O esquadrão antibomba de Rio Preto vai primeiro passar por treinamento, depois vai receber todos os equipamentos para lidar com explosivos”, ressaltou.

Durante a inauguração da Cavalaria, o vice-governador Rodrigo García, disse que, além da implantação do Baep, Rio Preto também deve ser contemplada com Deic este ano. “Está nos planos do governador João Doria mais contratações de policiais civis e a implantação de uma unidade especializada para todas as regiões, incluindo Rio Preto”, diz.