Célia Parnes -Secretária Estadual de Desenvolvimento Social- inaugura Centro de Convivência do Idoso nesta quarta-feira

Inauguração será às 13h30; O CCI está localizado na rua Manoel Amatti Ramon Luques, nº 2.630, no Jardim Bom Clima.

Com um terreno de 630 m², a nova unidade do CCI possui 255,13 m² de área construída, que conta com salão social, escritório, cozinha, área de serviço, banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência, despensa e estacionamento para pessoas com deficiência e idosos. Todo o espaço é adaptado com dispositivos de acessibilidade.

A construção é uma do município junto ao Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Foram aproximadamente R$ 340 mil de investimento, sendo cerca de R$ 240 mil oriundos do convênio estadual e o restante de contrapartida do Município.

O novo local disponibilizará a ampliação de serviços voltados a este público como atividades socioeducativas, de esporte, lazer e convívio social. Serão atendidas cerca de 200 pessoas com idade superior a 60 anos que poderão frequentar essas atividades em diversos horários, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Votuporanga já conta com um CCI, localizado no bairro Vila Paes, que atende cerca de 180 idosos, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No local, o público conta com aulas de natação, hidroginástica, ginástica preventiva, academia, vôlei, jogos de mesa, dança de salão e atividades socioeducativas.