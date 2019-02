Entidades homenageiam prefeito Dado e Assistência Social

Instituições assistenciais promoveram um café da manhã para agradecer ao Poder Executivo pelos avanços na área e pelo aumento no valor de repasses do Tesouro Municipal.

Mariana Biork –

Representantes de entidades que atuam na área assistencial se reuniram no Centro Social para um café da manhã especial nesta segunda-feira (25), regado a agradecimentos e homenagens ao prefeito João Dado e toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, pelas ações desenvolvidas pela pasta para prestar auxílio a todas as associações do município.

Márcia Gianotti, presidente da APAE Votuporanga, foi a porta voz do grupo. Segundo ela, o prefeito e sua equipe tem olhado as entidades com respeito, incentivando-as a continuar trabalhando. “Alguns anos que temos pedido que o poder público tenha um olhar de muito carinho para essas instituições e para as pessoas que trabalham em prol de ajudar o próximo e realizam um importante trabalho para a nossa comunidade. Cada atendimento que fazemos para a população reflete na qualidade de vida do nosso município, mas para a gente conseguir fazer isso, nós precisamos de apoio e nós o encontramos na atual gestão. Podemos ser cada vez mais parceiros nos nossos projetos e transformar o nosso município em um lugar cada vez melhor para a gente viver.”

Outro motivo para o encontro é a comemoração do aumento de 8,67% no valor dos repasses do Tesouro Municipal às instituições assistenciais. “Nós pedimos tanto que nos ajudassem esse ano, e esse aumento de quase 9% nos dará um pouco de fôlego para prosseguir. Não é o ideal, mas é de grão em grão que nós vamos chegando cada vez mais perto do valor necessário para que a gente possa dar o atendimento que o nosso cidadão merece”, disse Márcia.

No total, o valor a ser destinado pela Prefeitura durante o ano de 2019 será de R$ 1.689.705,60 para 13 entidades que atendem cerca de 800 assistidos entre crianças, adolescentes e idosos. O valor será dividido em 11 meses, com a primeira parcela sendo paga ainda no mês de fevereiro e a última até dezembro. Além desse repasse, as entidades também receberão verba do Governo do Estado, sendo R$ 386.054,40; e da União, de R$ 73.200,00.

Foram beneficiadas as entidades: Associação Beneficente Caminho de Damasco, Associação Beneficente Irmã Elvira, Associação Irmão Mariano Dias, Casa da Criança de Votuporanga, Centro Social de Votuporanga, Comunidade São Francisco de Assis, Lar do Velhinho de Votuporanga, Lar São Vicente de Paulo, Lar Beneficente Viver Bem, Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais (Recanto Tia Marlene), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Votuporanga), Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga (IDAV) e Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús.

Representando o Lar Beneficente Celina, Luís Antônio Ferraz, aproveitou a oportunidade para fazer um agradecimento particular pelo socorro imediato do poder público quando soube das dificuldades que a instituição estava enfrentando. “No ano passado, nós não tivemos a assinatura da parceria com o município e o estado. E com a falta dessa parceria nós resolvemos fazer uma mudança no atendimento da instituição, tentando fortalecer mais o vínculo com os nossos voluntários. Mas isso gerou um problema burocrático e quando vimos a impossibilidade de prosseguirmos, nós recorremos a Secretaria de Assistência Social, que levou o problema para o prefeito e a resposta foi imediata. De forma rápida, ele buscou resolver o nosso problema para que, a partir desse ano, o Lar Celina voltasse a fazer parte da parceria com o poder público.”

Emocionada, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, deu um depoimento pessoal sobre a sua relação com a entidades assistenciais. “Eu tenho um familiar que atualmente está institucionalizado, isso significa que, além de eu ter uma grande admiração, eu tenho, diariamente, um sentimento de gratidão imenso por quem faz esse tipo de trabalho, porque eu dependo desse tipo de ação e eu sei o quanto isso é importante para a sociedade”, disse.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Emerson Pereira, disse que as instituições caminham lado a lado com o Poder Executivo e Legislativo em prol do atendimento as pessoas “Quando chegou a Câmara o projeto de lei para a aprovação desses recursos para o repasse às entidades, nós, vereadores, ficamos muito felizes com o aumento dessa quantia, valorizando o trabalho realizado por essas associações. A Câmara está de portas abertas para ajudar, auxiliar e aprovar com unanimidade os projetos em benefício a nossa população.”

O vereador também parabenizou a atuação do prefeito Dado quando então era Deputado Federal, por suas ações para a área de assistência social. “Nós sabemos que o Dado, enquanto deputado federal, foi um dos deputados mais atuantes para a lei que regulariza as nossas instituições, o SUAS, fazendo um trabalho brilhante de fortalecimento de vínculo e a valorização do serviço social no nosso país. Nos enche de orgulho saber que em nossa cidade o prefeito valoriza o trabalho desenvolvido pelas instituições filantrópicas.”

O assistente social e diretor de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) da Secretaria, Adriano Borges, também parabenizou a atuação de Dado, ressaltando como as atitudes tomadas pelo poder municipal tem modernizado a relação com as organizações. “O Dado sempre teve uma sensibilidade muito grande em relação as organizações da sociedade civil, entendendo que elas são instrumentos fundamentais para garantir proteção social as pessoas. Todo o seu trabalho como deputado contribuiu, e muito, para aperfeiçoar a relação do poder público com as entidades. Inclusive, colocando no texto da lei, que o poder público, na medida em que ele tem disponibilidade orçamentária, tem que garantir os recursos necessários para essa parceria.”

O prefeito João Dado disse não se sentir merecedor da homenagem. “Hoje é uma comemoração de todos nós, que estamos engajados nesta causa. Eu sou um dos veículos de comunicação e de ação social, não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Todos os que estão presentes tem as suas funções e quero fazer por eles tudo aquilo que, como agente político eu possa fazer, para que tenham mais condições de ajudar ainda mais pessoas. Por que o agente político que se esquece daqueles que cuidam das pessoas, talvez não merecesse ser um agente político.”

Dado contou que sua origem humilde o fez sempre pensar em ajudar o próximo, como um mandamento. “Eu acredito que nós, juntos, podemos construir uma Votuporanga cada vez mais feliz e com mais pessoas assistidas. Nós temos que fazer uma economia orçamentária em 2019, mas, se houver um bom tempo, com condições satisfatórias, quem sabe, se a legislação permitir, nós estabelecermos uma nova tese que possa ajudar o 13º salário das entidades, e, se houver folga orçamentária, vocês serão lembrados”, prometeu o prefeito.