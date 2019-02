Homem morre após trocar tiros com policiais

PAULO DE FARIA – De acordo com a polícia, rapaz tentou matar um homem e foi perseguido por equipe. Um homem morreu em um confronto com policias militares na noite deste domingo (24), em Paulo de Faria (SP). Segundo informações da PM, Samuel Cordeiro tentou matar outro homem e, durante a fuga, foi perseguido pelos policiais. Ainda segundo a corporação, ele atirou contra um PM, que revidou. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento e morreu. As armas dos policiais foram apreendidas e o caso será investigado pelas Polícias Civil e Militar.