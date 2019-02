Meidão quer transformar antiga sede rural da APAE em área de lazer para servidores municipais

Meidão quer que sede rural da antiga APAE se transforme em área de lazer dos servidores públicos municipais

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso realizou um pedido à Prefeitura para que seja feito um estudo no sentido de destinar a antiga área da Apae Rural para ser um espaço de lazer para os servidores públicos municipais.

Meidão pediu ao prefeito João Dado, que intervenha junto ao Governo do Estado de São Paulo, para ceder a cessão da propriedade rural para o patrimônio do município, com o objetivo de instalação de uma área de lazer destinada aos servidores públicos municipais, em parceria com o sindicato que representa a categoria.

Em sua justificativa o presidente da Câmara disse que imóvel da antiga Apae, o mesmo está ocioso e que existiria uma parceria com o sindicato da categoria. “Vale ressaltar que uma área de lazer apropriada é um dos antigos sonhos de nossos servidores municipais, o que justifica essa nossa reivindicação”, destacou Meidão.