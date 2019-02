Seat Minimó é proposta de mobilidade

A mobilidade urbana está em alta na Europa e alguns fabricantes locais apostam que pequenos carros elétricos serão imprescindíveis em centros urbanos cada vez mais hostis aos carros comuns. O grupo VW está de olho nisso e começou sua ofensiva nesse segmento com a marca espanhola Seat, que recentemente revelou o esportivo híbrido Cupra Fomentor.

Bem diferente deste, o Seat Minimó já diz no nome o que pretende ser, um veículo simples para pessoas que querem somente se deslocar nos centros urbanos sem emissão de poluentes ou ruído de motor. Muito semelhante ao Renault Twizy, o elétrico ibérico tem foco no compartilhamento e, de acordo com a marca, pronto para a condução autônoma.

Para reduzir os custos de serviços de compartilhamento, o Seat Minimó adota um sistema de troca de baterias que não foi detalhado, mas que permite evitar a demora na recarga das células, algo mais ou menos como a proposta da antiga fundação Better Place, apoiada na época pela Nissan.

Classificado na Europa como quadriciclo, o Seat Minimó terá no futuro condução autônoma de Nível 4 com acesso por ID pessoal, algo que a Volkswagen deve explorar em seus carros elétricos na próxima década. Com espaço para duas pessoas em tandem, como no Twizy, o espanhol mede 2,5 m de comprimento e 1,24 m de largura, podendo ser estacionado em perpendicular nas vagas de rua.

O Seat Minimó pesa apenas 425 kg e sua bateria tem autonomia de 100 km. Com visual futurista, o conceito possui farol de LED único, assim como a lanterna. Com rodas aro 17 polegadas, o pequeno possui porta de acesso e sistema de monitoramento em 360 graus. O volante central é multifuncional e o cluster é integrado com multimídia, que tem sistema Google Android Auto.

O interior tem cintos completos para os dois ocupantes e airbag frontal. A proposta ainda não tem data para início da produção na Espanha. Teremos uma versão Volkswagen?