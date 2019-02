Todos os vencedores do Oscar 2019

91ª CERIMÔNIA DOS PRÊMIOS OSCAR.

‘Roma’ leva melhor filme estrangeiro, mas estatueta de melhor filme fica com ‘Green Book’. Veja a lista completa dos ganhadores da 91ª do prêmio Oscar

Alfonso Cuaron recebe de Guillermo del Toro o Oscar de melhor diretor por ‘Roma’. MIKE BLAKE REUTERS

O filme Green Book, que retrata a vida de Don Shirley, um pianista com talento sobre-humano e rechaçado no universo da música clássica por causa da cor da sua pele, desbancou Roma, a obra-prima de Alfonso Cuarón, e levou o Oscar 2019 de melhor filme. O mexicano consolidou-se como melhor diretor (o quinto de sua nacionalidade nos últimos seis anos) e levou também a estatueta de melhor filme estrangeiro (foi o quinto filme na história a concorrer em ambas categorias). Roma, produzido pela Netflix, também levou a estatueta de melhor fotografia, na 91ª edição da premiação da Academia de Hollywood, realizada neste domingo, 24.

Confira a lista dos vencedores das 24 categorias do Oscar 2019:

MELHOR FILME

Premiado: Green Book – o guia

Roma

Pantera Negra

Nasce uma estrela

A Favorita

MELHOR DIREÇÃO

Premiado: Alfonso Cuarón – Roma

Spike Lee – Infiltrado na Klan

Pawel Pawlikowski – Guerra Fria

Yorgos Lanthimos – A Favorita

Adam McKay – Vice

MELHOR ATRIZ

Premiada: Olivia Colman – A Favorita

Yalitza Aparicio – Roma

Glenn Close – A Esposa

Lady Gaga – Nasce uma Estrela

Melissa McCarthy – Poderia Me Perdoar?

MELHOR ATOR

Premiado: Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Christian Bale – Vice

Bradley Cooper – Nasce uma Estrela

Willem Dafoe – No Portal da Eternidade

Viggo Mortensen – Green Book

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Premiada: Regina King, Se a rua Beale falasse

Amy Adams, Vice

Marinha de Tavira, Roma

Emma Stone, A Favorita

Rachel Weisz, A Favorita

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Premiado: Mahershala Ali – Green Book

Adam Driver – Infiltrado na Klan

Sam Elliott – Nasce uma Estrela

Richard E. Grant – Poderia Me Perdoar?

Sam Rockwell – Vice

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Premiado: Infiltrado na Klan

The Ballad of Buster Scruggs

Poderia me perdoar?

Se a rua Beale falasse

Nasce uma estrela

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Premiado: Green Book – O guia

A favorita

No coração da escuridão

Roma

Vice

MELHOR FILME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Premiado: Roma

Cafarnaum

Guerra fria

Never Look Away

Assunto de família

MELHOR ANIMAÇÃO

Premiado: Homem-aranha no Aranhaverso

Os Incríveis 2

Ilha dos cachorros

Mirai

WiFi Ralph: Quebrando a Internet

MELHOR FOTOGRAFA

Premiado: Roma

Guerra fria

A favorita

Never Look Away

Nasce uma estrela

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

Premiado: Pantera Negra

A favorita

O primeiro homem

O retorno de Mary Poppins

Roma

MELHOR FIGURINO

Premiado: Pantera Negra

The ballad of Buster Scruggs

A Favorita

O retorno de Mary Poppins

Duas rainhas

MELHOR MONTAGEM

Premiado: Bohemian Rhapsody

Infiltrado na Klan

Green Book – o guia

A Favorita

Vice

MELHORES EFEITOS ESPECIAIS

Premiado: O primeiro homem

Vingadores: Guerra infinita

Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível

Ready Player One

Solo: Uma história Star Wars

MELHOR MAQUIAGEM E PENTEADO

Premiado: Vice

Duas rainhas

Border

MELHOR EDIÇÃO DE SOM

Premiado: Bohemian Rhapsody

Pantera Negra

O primeiro homem

Um lugar silencioso

Roma

MELHOR MIXAGEM DE SOM

Premiado: Bohemian Rhapsody

Pantera Negra

O primeiro homem

Roma

Nasce uma estrela

MELHOR TRILHA SONORA

Premiado: Pantera Negra

Infiltrado na Klan

Se a rua Beale falasse

Ilha dos cachorros

O retorno de Mary Poppins

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

Premiada: Shallow (Nasce uma Estrela)

All the Stars (Pantera Negra)

I’ll Fight (RBG)

The Place Where Lost Things Go (O Retorno de Mary Poppins)

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings (The Ballad of Buster Scruggs)

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Premiado: Free Solo

Hale County

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

Premiado: Absorvendo o tabu

Black Sheep

End Game

Lifeboat

Uma noite do Jardim

MELHOR CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO

Premiado: Skin

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

MELHOR CURTA-METRAGEM ANIMADA

Premiada: Bao

Animal Behaviour

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Adere a