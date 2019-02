Valentim Gentil recupera ‘Prainha’ e libera espaço para turismo

O parque Eco-turístico de Valentim Gentil, popularmente conhecida como ‘Prainha’, será liberado para visitas na próxima sexta-feira (01/03).

Depois que um forte temporal que atingiu a Prainha e derrubou várias árvores, além de danificar quiosques, o departamento de obras da prefeitura realizou uma revitalização do local.

A ‘Prainha’ recebe centenas de turistas, principalmente aos finais de semana, de toda a região. O espaço funciona todos os dias e é possível alugar os quiosques equipados com churrasqueiras para passar momentos de lazer com a família e amigos. Os visitantes contam também com piscina, trilhas ecológicas, espaços verdes e com o rio São José dos Dourados que também pode ser uma opção para a prática de pesca.

O local possuiu ainda estacionamento para carros e motos, e veículos com placas de Valentim Gentil não pagam. Os preços do aluguel de quiosques variam de R$20 a R$40 reais, e o estacionamento de R$5 a R$10, ambos válidos por um período de 12 horas.