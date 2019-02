Filho fala em angústia por falta de notícia do pai desaparecido em Brumadinho: ‘Temos esperança’

Carlos Roberto Pereira, de 61 anos, é um dos desaparecidos na tragédia com a barragem da Vale há um mês. O filho, que mora em Rio Preto (SP), diz que toda mensagem e telefonema é uma expectativa de notícia do pai; 131 pessoas estão desaparecidas.

Por Heloísa Casonato

Filho procura pelo pai, Carlos Roberto, que trabalhava em Brumadinho quando a barragem da Vale rompeu — Foto: Arquivo Pessoal

Depois de um mês do rompimento da barragem em Brumadinho (MG), o funcionário que trabalhava para a Vale Carlos Roberto Pereira, de 61 anos, continua desaparecido entre outras 130 pessoas.

O filho dele, Reinier Faustini Pereira, de 31 anos, mora em São José do Rio Preto (SP) conta que ainda tem esperança de que o pai seja encontrado. Reinier diz que a cada mensagem ou telefonema que recebe fica na expectativa de receber notícias do pai.

“Temos esperança, mas com o passar dos dias é difícil encontrar alguém com vida. A questão de achar não é para enterrar, é para acabar a angústia”, afirma o filho.

“Por mais doloroso que seja, você sabe que encontrou e coloca um ponto final nisso e encerra esta tortura porque é angustiante, porque é doloroso”, afirma Reinier.

Carlos trabalha há menos de um ano em uma empresa terceirizada que presta serviço para a mineradora Vale. Ele é responsável pelo almoxarifado, construção que ficou embaixo da lama depois da tragédia.

A última vez que Reinier falou com o pai por telefone foi um dia antes do acidente. Segundo o filho, Carlos mora em Brumadinho há 22 anos. Reinier também viveu na cidade com a família por cinco anos. O irmão mais velho dele ainda mora lá e não estava na área atingida pela lama.

Recuperação

Morador de Ilha Solteira (SP) é um dos sobreviventes da tragédia em Brumadinho (MG) — Foto: Reprodução/TV TEM/Arquivo

Morador de Ilha Solteira estava sobre a barragem que se rompeu em Brumadinho — Foto: Reprodução/TV Globo

Lieuzo registrou o local onde trabalhava na barragem da Vale em Brumadinho — Foto: Arquivo pessoal/Lieuso Luiz dos Santos

Já o sondador Lieuzo Luiz dos Santos, que sobreviveu à tragédia, se recupera da cirurgia que precisou fazer na perna. Ele estava em cima da barragem no momento do rompimento.

“Eu estou melhor. A recuperação é lenta. Sábado, dia 23, foi meu aniversário e eu comemorei com familiares aqui em casa, mas hoje faz mais de um mês dessa tragédia e é dia de pensar nos meus amigos que continuam desaparecidos”, conta Leo, como gosta de ser chamado.

O morador de Ilha Solteira (SP) trabalhava com colegas na instalação de instrumentos de energia elétrica quando a estrutura desabou. Ele é uma das pessoas que aparece nas imagens das câmeras de segurança da Vale que captaram o exato momento do rompimento da barragem.

Segundo o sondador, ele foi arrastado pela lama e caiu em um buraco. Depois de horas o Corpo de Bombeiros o encontrou.

A barragem do Feijão, da mineradora Vale, se rompeu há um mês. A avalanche de lama ainda deixou cerca de 80 pessoas desabrigadas. O Rio Paraopeba foi contaminado e produtores rurais da região perderam tudo.

Segundo a Defesa Civil, até esta segunda-feira (25), o número de mortos identificados da tragédia de Brumadinho subiu para 179. (veja a lista)

Um balanço divulgado na noite de domingo (24), 131 pessoas estão desaparecidas. (G1)