Cachorro é resgatado dentro de buraco em Mirassol

Um cachorro foi resgatado de dentro de um buraco no meio da rua por uma equipe do Corpo de Bombeiros em Mirassol (SP), na manhã da ultima segunda-feira (25). De acordo com os bombeiros, moradores ligaram para a corporação falando do ocorrido e uma equipe foi deslocada para a Rua Elias Mafuz, no bairro Vila Moreira.

Com a ajuda de um cabo e uma corda, o bombeiro conseguiu laçar o cachorro. Os bombeiros disseram que o animal não estava ferido e não deve ter passado muito tempo dentro do buraco. O animal foi devolvido para o dono.