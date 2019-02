CAV e XV comandam a Seleção do Paulista A2

Também com destaque, Penapolense e Inter de Limeira aparecem com dois escolhidos cada.

A nona rodada do Campeonato Paulista da Série A2 terminou no último domingo, com mais jogos de emoção e boas atuações. Mais uma vez, a imprensa esportiva de todo o Estado escalou a Seleção da Rodada.

Os times com mais representantes nesta edição são XV de Piracicaba, que aplicou uma goleada, e Votuporanguense, que derrubou a invencibilidade do Água Santa. Penapolense e Inter de Limeira aparecem com dois escolhidos cada.

Confira a seleção da 9ª rodada da Série A2:

Murilo Prates (Rio Claro);

Douglas (Penapolense), Gilberto Alemão (XV de Piracicaba), Nikão (inter de Limeira) e Franklin (Penapolense);

Fraga (XV de Piracicaba), Diogo Lopes (Portuguesa Santista), Ricardinho (Votuporanguense) e Chumbinho (Inter de Limeira);

Ronaldo (XV de Piracicaba) e Erick Salles (Votuporanguense).

Técnico: Alberto Félix (Votuporanguense).

Goleiro: Murilo Prates (Rio Claro)

Apesar da derrota por 1 a 0 para a Internacional de Limeira, teve uyma grande atuação no Schmidtão. Foi muito bem quando acionado e fez pelo menos duas defesas difíceis, evitando que o adversário construísse um placar mais vantajoso.

Lateral-direito: Douglas (Penapolense)

Apesar de ter cometido o pênalti que originou o segundo gol da Portuguesa, o lance não teve grande impacto no resultado final. Além disso, foi ele quem possibilitou que o Penapolense abrisse o placar ao dar a assistência para o gol marcado por Ricardinho.

Zagueiro: Gilberto Alemão (XV de Piraciaba)

Teve uma atuação segura e mostrou muita atitude no mano a mano, com bons desarmes para ajudar a defesa do XV de Piracicaba. Além de ter cumprido muito bem o seu papel lá atrás, ainda marcou um dos gols da goleada por 4 a 1 sobre o Taubaté, em bela cobrança de falta.

Zagueiro: Nikão (Inter de Limeira)

Começou jogando contra o Rio Claro após voltar de lesão e nem pareceu que passou um tempo parado. Fez uma partida muita sólida e segurou o ataque rio-clarense com muita competência, sem deixar que o goleiro sofresse muitos sustos.

Lateral-esquerdo: Franklin (Penapolense)

Ex-jogador da Portuguesa, clube que defendeu entre 2017 e 2018, Franklin fez valer a ‘Lei do Ex’ e marcou um dos gols da vitória por 3 a 1. Além disso, apoiou com bastante qualidade e foi peça muito importante do Penapolense na partida.

Volante: Fraga (XV de Piracicaba)

Sem dúvidas, um dos pilares do meio de campo do XV de Piracicaba. O bom desempenho do setor na criação de jogadas não seria possível se ele não estivesse sempre lá, 100% ligado em qualquer descuido para destruir as jogadas dos adversários com consciência.

Volante: Diogo (Portuguesa Santista)

Foi o escolhido para ficar com a vaga de Acleisson, que não foi a campo por estar suspenso, e provou que pode brigar pela titularidade. Foi bastante consistente na contenção e ainda levou perigo ao gol no adversário com sua boa finalização de fora da área.

Meia: Ricardinho (Votuporanguense)

Comandou o meio de campo do Votuporanguense com maestria. Mostrou qualidade no passe e participou deu assistência para dois dos três gols marcados pelo time de Votuporanga na vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa, único time que ainda estava invicto no campeonato.

Meia: Chumbinho (Inter de Limeira)

Teve uma semana conturbada após ter o nome envolvido em uma possível negociação com o Juventude, mas mostrou que o episódio não tirou nem um pouco sua concentração para a partida. Foi grande maestro da Inter, infernizou o Rio Claro e marcou o gol da vitória.

Atacante: Ronaldo (XV de Piracicaba)

Se posiciona com inteligência e aparece na hora certa para definir. Além de ter feito o seu quinto gol na temporada e chegar à vice-artilharia da A2, também contribuiu com uma assistência para o golaço marcado por Ítalo para fechar a goleada por 4 a 1 sobre o Taubaté.

Atacante: Erick Salles (Votuporanguense)

Com recursos, transpiração e muita dedicação, foi o pesadelo da defesa do líder Água Santa. Estava em um dia inspirado e balançou a rede duas vezes. Primeiro, girou em cima da marcação e bateu cruzado. Depois, ganhou disputa contra dois marcadores e mandou para a rede.

Técnico: Alberto Félix (Votuporanguense)

Após ver o Votuporanguense ir para o intervalo perdendo o jogo por 1 a 0, mostrou que tem o controle do vestiário, animou os jogadores e ajustou o time. No retorno, o CAV conseguiu a virada e ainda venceu por 3 a 1.