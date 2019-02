Falecimentos

Aparecida Bassin

Faleceu neste domingo (24) a Sra. Aparecida Bassini, aos 66 anos. Natural de Nhandeara, teve como seu último endereço a rua José Batista Pereira, no bairro Jardim Portal do Sol, em Votuporanga. Ela deixa os filhos Esmeralda, João Carlos, Rita, Jesus Antônio e Vera Lúcia. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (24), às 14h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório

Lucy Maria Albertoni Janini

Faleceu neste domingo (24) a Sra. Lucy Maria Albertoni Janini, aos 83 anos. Natural de Itápolis, teve como seu último endereço a avenida Cavalin, no centro de Valentim Gentil. Ela, que era professora, deixa deixou os filhos Marilei, Marco Antônio e Marcia Cristina. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (24), às 18h, no Cemitério Municipal de Valentim.

Maria de Oliveira Vieira Rego

Faleceu neste domingo (24) a Sra. Maria de Oliveira Vieira Rego, aos 80 anos. Natural de Jardim – CE, teve como seu último endereço a rua Policarpo Beloni, no bairro Parque Guarani, em Votuporanga. Lavradora, deixa o esposo Luiz Vieira Rego. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (25), às 15h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.

Elza Pontel Cruz

Faleceu nesta segunda-feira (25) a Sra. Elza Pontel Cruz, aos 88 anos. Natural de São José do Rio Preto, teve como seu último endereço a rua Ércole Sereno, no bairro Vila Nova, em Votuporanga. Ela deixa as filhas Meiri, Roseli e Eliete. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (25), às 16h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga

Luis Valter Sciencia

Faleceu nesta segunda-feira (25) o Sr. Luis Valter Sciencia, aos 69 anos. Natural de Onda Verde, teve como último endereço a rua Travessa Beija Flor, no bairro Pró-povo, em Votuporanga. Ele trabalhava como motorista e deixou os filhos Vagner, Luiz Marcelo, Glauce, Elci, Lucas e Valéria. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (26), Às 9h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Neuza Aparecida Moreira Vieira

Faleceu neste domingo (24) Neuza Aparecida Moreira Vieira, aos 73 anos. Natural de Álvares Florence, teve como último endereço a rua Iguaçu, no bairro Vila Marin, em Votuporanga. Ela era aposentada e deixou o esposo Lindolfo e as filhas Roseli e Nelci, além de quatro netos e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (25), às 17h, no Cemitério Municipal de Cosmorama.