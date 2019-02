Hipopótamo morre no Zoológico Municipal de Rio Preto

A prefeitura de​ São José do​ Rio Preto divulgou na manhã desta terça-feira (26) a morte de um dos hipopótamos que morava no Zoológico Municipal da cidade. No último sábado​ (23)​, o ​​tratador percebeu que o animal não comeu o alimento servido na parte da manhã e a tarde​ e ​verificou que ​ele não saía da água.

A equipe do zoológico entrou no recinto e constatou a morte do animal. Na necropsia​,​ foram identificadas lesões no estômago, intestino e um corpo estranho no intestino delgado e no intestino grosso. Os médicos veterinários colheram amostras para análises laboratoriais para poderem confirmar a causa da morte. Estes exames devem ficar prontos em ​até 60 dias.​