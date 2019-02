Iza traz show da turnê “Dona de Mim” para Rio Preto

Sucesso nas paradas nacionais, autora do hit “Pesadão” se apresenta na cidade no dia 29 de março; Ingressos já estão disponíveis.

Mariana Biork –

Sucesso nas paradas nacionais, IZA, a autora do hit “Pesadão”, já tem data marcada para desembarcar em São José do Rio Preto com a sua nova turnê “Dona de Mim”. A cantora se apresenta no dia 29 de março no Recinto de Exposições de São José do Rio Preto. Os ingressos já podem ser comprados pela internet ou no ponto físico no Riopreto Shopping Center.

Além de cantora, IZA é compositora, apresentadora e publicitária. Em 2018, foi indicada ao Grammy Latino na categoria de melhor álbum e é cada vez mais respeitada no mundo pop por ser uma artista que respeita a diversidade.

Nascida em Olaria (RJ), IZA começou a sua carreira aos 24 anos, postando na internet releituras deslumbrantes para canções que mexiam com o seu coração. Pouco tempo depois, com repertório autoral e cheio de personalidade, passou a ser entendida pelo mercado como a artista capaz de furar o bloqueio dos ritmos populares predominantes no momento. Hoje, a jovem é uma das cantoras nacionais mais tocadas em rádios, com aparições em programas de tv, festivais de música e capas de revistas.

Repertório

A música “Pesadão”, que tem a participação de Marcelo Falcão (O Rappa), foi um hit instantâneo. O primeiro single de IZA pegou top 10 em várias emissoras de rádio, foi certificada com platina tripla em download e streaming, foi eleita uma das músicas de 2017 pela revista Rolling Stone e seu videoclipe ultrapassou a casa das 200 milhões de visualizações no YouTube.

O seu balanço herdado do reggae não poderia ficar de fora de “Dona de Mim”, novo álbum de trabalho da cantora e que empresta o nome para a sua turnê. Só que, dentro do disco, ela encontra concorrência sinistra com outras candidatas a hit. A começar por “Ginga”, single atual e faixa que abre o álbum, exibindo a cantora numa troca de versos esperta com Rincon Sapiência, o rapper mais celebrado de nossos tempos. Mais participações ilustres estão presentes no álbum “Dona De Mim” como em “Corda Bamba”, em que IZA recebe ninguém menos que Ivete Sangalo.

Thiaguinho é outro que, mesmo reinando no pagode, sempre demonstrou conhecimento em outros territórios da música negra. Por isso ele vai tão bem em “É Noix”, que traz a receita de como se conquistar uma mulher. Em “Rebola”, Carlinhos Brown se encarrega de vários instrumentos percussivos enquanto a fervilhante Gloria Groove divide o microfone com IZA, num verdadeiro duelo de sensualidade.

“Dona de Mim” é extremamente contemporâneo e dialoga com o que há de mais moderno nas paradas internacionais. A faixa-título é um belo exemplo disso: um neo-soul todo climático, com piano e sampler executados por DJ Gorky, uma das mentes por trás do sucesso de PablloVittar.

Também chama a atenção pelo vanguardismo a excelente “Bateu”, cuja guitarrinha tocada por Ruxell remete ao festerê eletrônico do Baiana System. “Engano Seu”, produzida pelo time da Headmedia, é outra que trabalha bem uma sonoridade em voga em 2018, num hibridismo entre pop e hip hop.

Ingressos

O evento contará com o espaço pista (para maiores de 16 anos), e o espaço open bar (apenas para maiores de 18 anos), que oferecerá cerveja, vodka, refrigerante e água. Os ingressos para o setor open bar estão sendo vendidos a R$90,00 (1º lote), já os ingressos para a posta estão R$50,00 (1º lote), há também a opção de ingresso solidário para a pista, no valor de R$35,00 mais 1kg de alimento (1º lote). Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, em www.guicheweb.com.br, ou no stand no Riopreto Shopping Center. “Dona de Mim” tem o apoio de Espaço Vini Constan, Homeopatia Rio Preto e Hotel Hyatt Place.

SERVIÇO

“Dona de Mim” com a cantora IZA

Local: Recinto de Exposições de São José do Rio Preto

Data: 29 de março de 2019

Abertura dos portões: 22h00m

Vendas Online: www.guicheweb.com.br

Vendas de ingressos Stand no Riopreto Shopping Center

Informações: (17) 3363-7374/ Whatsapp (17) 99765-6060