Mais de 2,4 mil famílias são atendidas pelo Bolsa Família em Votuporanga

Beneficiários do programa estão inscritos no Cadastro Único administrado pela Prefeitura.

A Secretaria de Assistência Social, atendeu 2.466 famílias pelo Programa Bolsa Família, do Ministério do Desenvolvimento Social, em dezembro de 2018. O programa é uma transferência condicionada de renda que beneficia famílias em situação de vulnerabilidade, inscritas no Cadastro Único administrado pela Prefeitura.

As famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 147,65, sendo que o valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 364.117,00 naquele mês.

Vale salientar que cabe às Secretarias Municipais da Assistência Social, Educação e Saúde realizar o acompanhamento da frequência escolar e da agenda de saúde que é manter a vacinação em dia, fazer o acompanhamento nutricional das crianças menores de 7 anos e o pré-natal nas gestantes. Desta forma, todas as famílias beneficiadas devem manter seus cadastros atualizados anualmente ou a qualquer tempo que altere as informações da família.

Cadastro Único

O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda (aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa). Essas informações permitem ao governo conhecer as reais condições de vida da população e, a partir dessas informações, o próprio sistema seleciona as famílias para diversos programas sociais. Em Votuporanga, 7.858 famílias estavam inscritas no Cadastro Único em dezembro de 2018.