PRF resgata Arara-vermelha na BR-153

ANIMAL DEBILITADO –

A Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto resgatou uma Arara-vermelha às margens da rodovia BR-153 entre os municípios de Fronteira, Minas Gerais, e Icém. O animal estava debilitado e a suspeita dos policiais é de que ele tenha sido atropelado.

De acordo com a PRF, um motorista viu o animal e acionou as autoridades. A arara foi recolhida pelos agentes e levada até o Zoológico Municipal de Rio Preto, onde recebeu os cuidados do médico veterinário especialista em animais silvestres.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a arara-vermelha é animal da fauna brasileira e, apesar de ter desaparecido de alguns estados brasileiros, não é considerado um animal em risco de extinção. A ave pode medir até 90 centímetros e pesar 1,5 KG. Ela pode ser comprada em criadouros autorizados pelo Ibama. Manter essa ave em cativeiro, se silvestre, é crime ambiental.