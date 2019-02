20 pessoas são presas por associação ao tráfico na região

Dos 33 mandados de prisão busca e apreensão, 20 pessoas foram presas pela Polícia Civil de Fernandópolis em uma operação que durou oito meses de investigações. Os policiais monitoraram um grupo de traficantes com ramificações em Macedônia, Votuporanga, Santa Fé do Sul e São José do Rio Preto, onde também ocorreram prisões.

A partir da conclusão, a Justiça de Fernandópolis autorizou, por meio de mandados, a prisão de vários integrantes dessa organização criminosa, principalmente nos bairros Jardim Ipanema e Conjunto Habitacional São Francisco, periferia da cidade.

Entre os presos, está um ex-funcionário público da Prefeitura de Fernandópolis, que atualmente prestava serviços na frente de trabalho do município. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela policia.

Eles tiveram as prisões temporárias decretadas pela Justiça e devem aguardar a conclusão do inquérito em 30 dias.

Os depoimentos dos presos devem desvendar outras pessoas envolvidas e todo o esquema do grupo na região, contou um policial. Foram apreendidos celulares, dinheiro e algumas porções de entorpecentes.