“É a pior administração de Câmara que eu estou passando”, diz Meidão

Durante Sessão, presidente da Câmara de Votuporanga disse estar com vergonha das reclamações que vem recebendo.

Mariana Biork.

As inúmeras reclamações que os munícipes de Votuporanga têm levado à Câmara Municipal tem incomodado o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD), atual chefe de Poder Legislativo, que decidiu fazer um desabafo sobre o assunto durante a 5ª Sessão Ordinária, realizada na última segunda-feira (25).

Segundo o parlamentar, o sentimento é de vergonha. “Eu coloquei o meu telefone à disposição da população e estou passando vergonha porque há cobrança de cinco em cinco minutos. É gente ligando na Câmara o dia inteiro, dizendo ‘Meidão, a situação é essa, a Câmara não vai acordar?’. É a pior administração de Câmara que eu estou passando, a cobrança é muita e as realizações são muito poucas”, disse.

Uma das situações que chamou a atenção do vereador, foi a compra de tubos de concreto para implantação de galerias pluviais em alguns pontos da cidade. “A Saev está comprando tubos de concreto para fazer a travessia do curtume, da avenida Mário Pozzobon e da Emílio Arroyo Hernandes. Mas nós estamos também preocupados com a rua Ceará, a rua Sergipe e a rua Padre Paranhos. Vamos fazer um levantamento para atender todo esse povo, porque do jeito que está não dá para continuar.”

Meidão sugeriu, então, aos demais vereadores que seja feita uma reunião com o prefeito da cidade e demais autoridades municipais para discutir o problema. “Vamos correr atrás de emendas de deputados, governador, para fazer alguma coisa pela cidade. A população, a frente viva de Votuporanga tem que dar apoio para o prefeito, como acontece em outras cidades da região. Hoje, as associações de bairro estão contra a Câmara e o prefeito, nós precisamos de gente para ajudar em beneficio ao nosso povo.”

Furtos e golpes em Votuporanga

Outro assunto levantado pelo presidente da Câmara foi o número de furtos e golpes próximo a agências bancárias da cidade que, segundo ele, tem aumentado. “Todo dia eu vejo nos jornais da cidade uma notícia de golpes dado em portas de bancos, golpes a pessoas idosas de Votuporanga. Nessa semana, nós tivemos o furto de um caixa eletrônico do Banco Bradesco.”

Meidão se referiu a invasão em uma agência bancária da cidade no final da madrugada do último domingo, dia 24 de fevereiro. Por volta das 6h15, o gerente-administrativo do banco foi acordado com o alarme disparado e foi até a agência, onde constatou o furto de pelo menos um caixa eletrônico.

De acordo com informações, os indivíduos teriam usado algum dispositivo eletrônico ou chave falsa para abrir o caixa eletrônico. No local, foram encontradas algumas ferramentas, como chave de fenda, alicate e outros materiais que foram usados na ação criminosa. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Votuporanga e será apurado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

O vereador pediu mais vigilância por parte das agências bancárias para identificar possíveis suspeitos dentro dos bancos. “Eu não sei o que está acontecendo em Votuporanga, se você entrar em um banco, é capaz de eles tirarem até a sua cueca, mas não fiscaliza os malandros que frequentam esses lugares, que ficam dentro dos bancos, observam pessoas descontando cheques ou tirando dinheiro do cartão e em seguida tem uma outra pessoa lá fora para fazer o furto. Alguma coisa tem que ser feita.”

Novas indústrias?

Ainda durante o seu tempo na tribuna, Meidão também fez críticas a uma recente entrevista que o prefeito João Dado deu a um jornal da cidade, em que fala que dentro de pouco tempo poderá haver 40 ou 50 novas indústrias na cidade. “Tomara que venha, mas vamos esperar as indústrias chegarem primeiro, pois se comentar antes, gera uma expectativa de algo que pode não acontecer. Nós precisamos anunciar e ter crédito daquilo que anunciamos.”

O vereador justificou o seu posicionamento devido a outros casos em que foi anunciado obras que, no fim, não se concretizaram. “É o caso da transposição da linha de ferro. As pessoas doaram terrenos, fizemos uma festa no Centro do Trabalhador e não saiu nada. Não estou criticando a administração, mas eu acho que nós temos que bater em cima de coisa concreta, chegar e mostrar o que conseguimos trazer e construir.”