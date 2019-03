DISE prende traficante no Matarazzo

Na manhã desta quinta-feira (28), agentes da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), prenderam um homem de 32 anos, por tráfico de drogas, no bairro Matarazzo, em Votuporanga.

De acordo com informações, os policiais da Especializada já investigavam M.S.M. de 32 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas, especificamente, na venda de maconha.

E na manhã de ontem, os policiais observavam o local e presenciaram quando ele vendeu uma porção de droga a um usuário que se embrenhou no meio da favela não sendo possível a abordagem.

Diante das evidências do tráfico de drogas no local, os policiais fizeram uma incursão de surpresa na casa do investigado e em buscas pelo local encontraram nove porções de maconha embaladas e prontas para venda e, dinheiro da venda de drogas e material utilizado na embalagem do entorpecente.

Ele foi conduzido para sede da DISE onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e posteriormente encaminhado para uma cadeia da região onde ficará à disposição da Justiça.