Ercik Sales destaca união do grupo após vitória

CAV – A equipe tirou a invencibilidade do líder Água Santa e o resultado foi celebrado pelo atacante do Votuporanguense.

O Votuporanguense venceu pela primeira vez no Paulistão A2 e em grande estilo: bateu o líder Água Santa por 3 a 1 no último sábado (23). A equipe local está com nove pontos na décima posição. Destaque na vitória com dois gols, o atacante Erick Salles destacou a união do grupo.

“Vencer sempre é importante independentemente da equipe que jogarmos contra. Mas, claro que da uma visibilidade maior, por ter sido o líder que estava invicto, sem dúvida vamos muito mais confiantes. Só fui o destaque do jogo pelo trabalho do grupo todo, o individual se destaca quando todos se ajudam. Pude ajudar a equipe a sair com a vitória”, destaca o atleta.

Com uma vitória, seis empates e duas derrotas, o atacante falou sobre vencer pela primeira vez. “Foi uma vitória importante. O trabalho vai continuar o mesmo, a dedicação a mesma. Da mais confiança e isso vamos levar para dentro do campo, mais confiante e jogar mais solto”, disse o jogador que explicou o que fizeram para sair a primeira vitória.

“A equipe manteve a concentração, continuamos confiando um no outro, no técnico e na diretoria. O que estava faltando eram os gols, estávamos jogando bem. Neste jogo pudemos fazer os gols e sair com a vitória”, continuou Erick.

Na décima rodada o Votuporanguense vai a Lins enfrentar o Linense e o atacante falou sobre o jogo. “Será uma partida difícil fora de casa, onde nós precisamos mais do resultado do que eles que estão na zona de classificação. Vamos muito confiantes, ainda mais depois da última partida, vamos buscar os três pontos para ficar mais perto da classificação”, finalizou Erick Salles.

O Votuporanguense enfrenta o Linense fora de casa nesta sexta-feira (01), às 20 horas no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes.