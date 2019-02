Governo de SP inaugura Centro de Convivência do Idoso (CCI) em Votuporanga

A cidade será beneficiada com o CCI, com capacidade para acolher até 200 idosos acima de 60 anos.

O CCI está localizado na rua Manoel Amatti Ramon Luques, nº 2.630, no Jardim Bom Clima.

“Queremos avançar na criação de uma cultura para o envelhecimento ativo. Espaços como este possibilitam que nossos idosos possam viver mais e melhor, tendo vida digna e mais saudável”, afirmou Célia Parnes

Nesta quarta-feira, dia 27 de fevereiro, a secretária estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo, Célia Parnes, inaugurou, ao lado do prefeito João Dado e do diretor municipal de Assistência Social Thiago Augusto Francisco, o Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Walter Guerche”, no município.

O Centro de Convivência do Idoso integra o Programa SP Amigo do Idoso, coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. A obra teve investimento no valor total de R$ 339.580,23, sendo R$ 250 mil do Governo do Estado, com contrapartida da Prefeitura.

O objetivo é oferecer um espaço de socialização para evitar o isolamento da pessoa idosa. No local, pessoas independentes com mais de 60 anos têm a opção de despertar novas habilidades, por meios de diversas atividades socioeducativas, de esporte, lazer e convívio social. No CCI serão atendidos cerca de 200 idosos que poderão frequentar essas atividades em diversos horários, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O CCI está localizado na rua Manoel Amatti Ramon Luques, nº 2.630, no Jardim Bom Clima. Instalado em um terreno de 630 m², a nova unidade possui 255,13 m² de área construída, que conta com salão social, escritório, cozinha, área de serviço, banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência; despensa e estacionamento para pessoas com deficiência e idosos. Todo o espaço é adaptado com dispositivos de acessibilidade.

Votuporanga já conta com um CCI, localizado no bairro Vila Paes, que atende cerca de 180 idosos, no horário de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No local, o público conta com aulas de natação, hidroginástica, ginástica preventiva, academia, vôlei, jogos de mesa, dança de salão e atividades socioeducativas.

De acordo com a secretária Célia Parnes, a proposta do Governo de São Paulo é que todos os municípios paulistas tenham um serviço de assistência social direcionado para atender os idosos. “Queremos avançar na criação de uma cultura para o envelhecimento ativo. Espaços como este possibilitam que nossos idosos possam viver mais e melhor, tendo vida digna e mais saudável”, afirmou.