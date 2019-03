Homem se afoga enquanto pescava no Rio Grande

Vítima, de 47 anos entrou na água para desenroscar isca artificial.

No final da tarde desta quinta-feira (28), será sepultado no Cemitério da Consolação, em Fernandópolis, o corpo do pedreiro Pedro Henrique Borges, de 47 anos, vítima de afogamento ocorrido no início da tarde de ontem, no rio Grande, na região de Mira Estrela.

De acordo com informações, à vítima e a esposa pescavam quando Pedro teria pedido para esposa arrumar todo o material para retornar à Fernandópolis, mas resolveu fazer um último arremesso. A isca artificial teria enroscado e Pedro foi tentar retirar o petrecho, quando afundou. Ele ainda teria voltado algumas vezes a superfície da água rapidamente, pedindo socorro, mas acabou desaparecendo.

O Corpo de Bombeiros de Fernandópolis foi acionado para retirar o corpo que estava a uma profundidade de aproximadamente dois metros. Acredita-se que ele tenha sofrido um possível mal súbito antes do afogamento, uma vez que sabia nadar.