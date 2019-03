Núcleo de Artes Cênicas está com inscrições abertas

Aulas são gratuitas e acontecem no Centro de Cultura e Turismo, às sextas-feiras.

Sexta-feira, que tal começar o final de semana de uma maneira diferente? Estão abertas inscrições para as aulas gratuitas do Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC) de Votuporanga. A novidade é que agora elas acontecem também às sextas-feiras, das 17h às 19h, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”.

As aulas terão início no dia 15 de março. A idade mínima para participar é 10 anos. Para realizar as inscrições, os interessados devem procurar o Centro de Cultura e Turismo, localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, de terça a sexta-feira, das 13h às 18h, com os documentos pessoais. Menores de 18 anos devem estar acompanhados com o responsável, com documentos pessoais de ambos.

O Núcleo é um projeto da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga que oferece noções básicas das Artes Cênicas com o objetivo de estimular processos de aprendizagem teatral por meio da prática e da experimentação cênica.

De acordo com a professora Graziella Fuscaldo “o Niac é um projeto consolidado e existe há cerca de seis anos na Escola de Artes. Trata-se de um novo espaço de encontro, experimentação, troca de conhecimento e convivência de artistas iniciantes. Atualmente, temos mais de 70 alunos inscritos, incluindo participantes de cidades da região”.

Para mais informações o telefone é (17) 3405-9670, ou através da Fan Page no Facebook: facebook.com/niacvotuporanga.