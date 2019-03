Polícia Civil faz operação contra tráfico de drogas e jogos de azar na região de Rio Preto

Equipes das Delegacias Seccionais cumprem 125 mandados de busca e apreensão e 100 de prisão nesta quinta-feira (28). Até meio dia 62 pessoas foram presas.

A Polícia Civil, por meio das seis Delegacias Seccionais subordinadas ao Deinter – 5, realizam nesta quinta-feira (28) a operação “Sinergia” contra o tráfico de drogas e jogos de azar na região de São José do Rio Preto (SP).

A Justiça expediu mais de 125 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão. Até o meio-dia, 62 pessoas foram presas em flagrante ou por causa do mandado de prisão.

Cerca de 380 policiais estão nas ruas cumprindo os mandados nas regiões de Rio Preto, Novo Horizonte, Jales, Catanduva, Votuporanga e Fernandópolis. A operação vai até o fim do dia.

Segundo a polícia, a operação é resultado do compartilhamento de informações entres os Centros de Inteligência do Deinter 5 e da investigação dos policiais, que identificaram criminosos e os locais utilizados para a prática dos crimes.

“Muitos dos presos têm ligações entre si, outras não, são 96 municípios envolvidos, para cada região tem uma característica. Operação era para retirar de circulação os traficantes e as drogas antes do carnaval”, afirma o delegado do Deinter Paulo Sumariva.

O nome da operação “Sinergia” faz alusão ao trabalho de cooperação entre policiais civis de todas as delegacias envolvidas na ação.