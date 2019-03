Proteção da Vida Animal: João Dado busca recursos em São Paulo e Brasília

Dois i encontros ocorreram nos últimos dias; um deles com o parlamentar Ricardo Izar e outro com a Capitão Ana Paula Gonçalves, Diretora da Subsecretaria de Defesa Animal/SP

O Prefeito João Dado esteve, na última terça-feira (26/2) em Brasília, no gabinete do Deputado Federal, Ricardo Izar, parlamentar conhecido por atuar na implantação de políticas públicas em defesa dos animais. Na oportunidade, Dado solicitou a continuidade do apoio fundamental na edificação do Centro de Proteção da Vida Animal.

São Paulo

João Dado e a primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, estiveram também no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, para uma reunião na Subsecretaria Estadual de Defesa dos Animais, com a Diretora da Divisão de Educação da Subsecretaria, a Capitão da Polícia Militar, Ana Paula Fernandes Gonçalves.

À Diretora, um documento foi entregue, solicitando a doação de equipamentos e materiais para a castração, kits para chipagem animal e insumos gerais (bebedouros e comedouros) para serem destinados aos Programas de Proteção da Vida Animal de Votuporanga.

“Nesse encontro, oficiamos as nossas principais necessidades no que tange a área da causa animal em nosso Município. Com o atendimento desse aporte teremos condições de seguir ampliando o Programa de Proteção da Vida Animal, de acordo com o compromisso firmado ainda em nosso Plano de Governo. Nosso intento é mostrar cada vez mais para a sociedade a importância de se levantar a bandeira da causa animal”, declarou o Prefeito.