Santa Casa apresenta balanço contábil de 2018

Assembleia Geral é o órgão máximo da Instituição integrada por membros da Comunidade.

A Santa Casa de Votuporanga preza pela prestação de suas contas, como um importante instrumento para a transparência no processo de gestão. A Instituição promove Assembleia Geral com a Irmandade periodicamente, apresentando as ações realizadas pelo Hospital.

Nesta segunda-feira (25/2), a reunião ocorreu no Espaço Unifev Saúde. A Assembleia Geral é o órgão máximo da Instituição integrada pela Irmandade, formada por membros da comunidade. Reúne-se para balanço anual, relatório de atividades da Diretoria Executiva, aprovar as contas, além das demais competências e atribuições que lhes são atribuídas por força do Estatuto Social.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, fez a abertura. Ele comentou sobre as ações realizadas em 2018 pela Instituição e pela comunidade em prol do Hospital. “Nossos números de urgência estão aumentando. A complexidade do paciente está cada vez maior. Somos referência para 53 municípios e a demanda só cresce. Esta prestação de contas é muito importante porque quando levamos transparência para as pessoas, elas despertam e se tornam solícitas em nos ajudar”, afirmou.

A Assembleia foi presidida pelo irmão Adauto Cervantes Mariola, que também é presidente do Conselho Administrativo, e secretariada por Claudio Ferro. Além dos diretores e Irmandade, participou toda a equipe técnica do Hospital, com explanações da gerente assistencial, Alessandra Zanovelli, e da contadora da Instituição, Lilian Beraldo Sanches Rodrigues.