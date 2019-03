Seis pessoas são presas em operação de combate ao tráfico

Seis pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil do município de Santa Albertina deflagrada na manhã desta quinta-feira, 28 de fevereiro, a operação visa o combate ao tráfico de entorpecentes.

Foram expedidos pela justiça 8 de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Santa Albertina e Santa fé do sul. Foram apreendidos três veículos, dinheiro, além de outros apetrechos e um animal silvestre.

Os detidos já estavam sendo investigados há pelo menos 6 meses pelos policiais civis de Santa Albertina, com o apoio de outros policiais da região. Sendo cinco mulheres presas e um homem, por crimes de tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa.

Participaram da ação desta quinta, cerca de 50 policiais civis de toda região. A operação contou ainda com o apoio da polícia militar de Santa Albertina. As prisões inicialmente são de 30 dias, as mulheres foram encaminhadas para a cadeia de Nhandeara, sendo o homem levado para Santa Fé do Sul.