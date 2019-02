TV Unifev orienta sobre resintonização de seu canal digital

Em atendimento às exigências do Ministério das Comunicações, a TV Unifev passou por mudanças na qualidade do seu sinal, na última terça-feira (dia 26). Para receber as melhorias, a população deve sintonizar, novamente, o canal digital 53 em seus aparelhos de TV.

O procedimento, que deve ser feito em casa pelo telespectador, é bem simples: basta acessar a tecla Menu do controle remoto, clicar na busca de Canais e, então, realizar a Programação Automática de Canais.

De acordo com a gestora da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), Fabíola Fiorentino, as adequações vêm ao encontro do processo de modernização pelo qual a FREV está passando.

“Estamos investindo no potencial da emissora, buscando atender sempre, da melhor forma possível, as necessidades da população e oferecer aos telespectadores informações e entretenimento de qualidade. Logo após o carnaval, estrearemos a nova grade de programas em comemoração aos 30 anos da TV, que serão completados em 30 de março”, completou.

AO VIVO NO OBA

Neste feriado de Carnaval, a população de Votuporanga e região tem local certo para curtir a melhor festa do Estado de São Paulo. A Rádio e a TV Unifev transmitirão ao vivo, pelo canal digital 53 e pelo 96,5 FM, todos os dias do OBA Festival (2 a 5 de março), a partir das 21 horas.

A iniciativa tem o apoio da Marão Corretora de Seguros, da Converd, da Flash Net Brasil, da Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e do Oba Festival.