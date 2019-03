Unidade de Coleta de Sangue e Oba Festival terminam campanha com aumento de doadores

Ganhador do abadá é morador do Bairro Jardim Santos Dumont; ação foi realizada entre voluntários que doaram sangue entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019.

A campanha “Oba! Sou doador de sangue. Salvo vidas” terminou nesta quinta-feira (28/2) com o sorteio de um abadá pista do Oba Festival. O ganhador da campanha foi Eduardo Moreira, morador do Bairro Jardim Santos Dumont. A iniciativa foi uma parceria da organização da festa com a Unidade de Coleta de Sangue da Prefeitura de Votuporanga, realizada entre os voluntários que doaram sangue entre os meses de dezembro de 2018 e fevereiro de 2019.

O objetivo da ação, que era atrair novos doadores, foi atingido com grande sucesso. No período da campanha, a Unidade de Coleta registrou aumento do estoque de sangue. Em relação ao mesmo período do ano passado, 269 doadores a mais foram contabilizados. Entre dezembro 2017 e fevereiro de 2018, foram 499 doadores; já durante a campanha, nos meses de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, esse número subiu para 768, que resultou em quase 700 bolsas de sangue. “O ganhador da campanha fez a doação por causa do abadá. Durante o contato que fizemos, para anunciar que ele foi o vencedor, ele disse que a partir de agora passará a ser doador frequente da Unidade de Coleta. Conquistamos novos doadores e conseguimos aumentar nosso estoque em uma época do ano considerada crítica para essa finalidade”, comemora a responsável pela Unidade, Cássia Hernandes.

Abertura no segundo sábado de março

Vale lembrar que neste sábado (2/3), primeiro do mês, a Unidade de Coleta não estará aberta devido ao Carnaval, mas funcionará normalmente no sábado seguinte (9/3), das 8h às 11h. Os voluntários podem fazer a doação em outros horários durante a semana, sendo às terças, das 15h às 18h, ou quintas, das 8h às 11h. Os agendamentos são necessários apenas para os sábados. Para mais esclarecimentos, os contatos são: (17) 3426-7530, Ramal 210, ou (17) 98116-7145.

A Unidade de Coleta de Sangue está localizada em prédio anexo ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte.

Para doar é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.

Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até três doações ao ano e os homens quatro. Caso esteja tomando algum tipo de medicação, é importante levar o nome do remédio e apresentá-lo na unidade de coleta.

Não pode doar

Não é recomendada a doação nos seguintes casos: o candidato que teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade; portadores de hanseníase, malária, doença de chagas, HIV, diabetes ou câncer; quem tenha feito tatuagem ou colocado piercing nos últimos 12 meses; quem fez ou faz uso de drogas ilícitas ou mantém relações sexuais de risco; está com febre, gripe ou infecção; ingeriu álcool até três dias antes da doação, entre outros impedimentos.

Recomendações para a doação

Antes de doar é importante: dormir bem por pelo menos 6 horas; evitar jejum e fazer refeições leves e não gordurosas; evitar uso de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores; e não fumar uma hora antes.